Turismo en Los Alerces: aseguran que la zona norte está intacta y reactivan servicios en el Lago Kruger

Tras el impacto del último incendio en el Parque Nacional Los Alerces, el sector turístico busca llevar tranquilidad a los visitantes y reafirmar que la actividad sigue en marcha. Alejandro Ciurlanti, responsable de la empresa de transporte lacustre Cleona, aclaró en diálogo con Red43 que "este incendio no afectó a todo el Parque Nacional Los Alerces, sino que afectó la parte central y sur o sur, digamos, del parque". En este sentido, fue tajante al señalar que existe una gran variedad de actividades disponibles tanto dentro como fuera del área protegida y subrayó que "nosotros necesitamos que el turista venga y que siga confiando en este lugar".

El empresario destacó las condiciones actuales de la región y aseguró que "todo lo lindo que se puede ver de la comarca realmente está todavía vivo y está lindo para verlo", favorecido por un "clima realmente fantástico para el turista". Ante la nueva configuración del escenario local, desde Criollos Turismo han diversificado la oferta con alternativas que incluyen "los tours de vinos acá en la zona de Trevelin, la excursión a la Piedra Parada, la Ruta Galesa y servicios de cabalgatas".

Una de las novedades más importantes para esta etapa de la temporada es la reactivación de sectores estratégicos. Ciurlanti confirmó que, a pedido de Parques Nacionales, volverán a habilitar lo que habitualmente se conoce como refugio pero que "hoy es una hostería en Kruger, en el Lago Kruger". Sobre este punto, el responsable de Cleona llevó tranquilidad a los futuros visitantes al explicar que se trata de "un lugar que no fue afectado para nada, por suerte, y realmente es un lugar paradisíaco", por lo que comenzarán nuevamente con las navegaciones del día y el servicio de alojamiento y gastronomía.

Para coordinar estas visitas o realizar consultas sobre el Safari Lacustre, la empresa mantiene operativos sus canales de comunicación a través de redes sociales y su página web. Según explicó el titular de la firma, están "comunicados continuamente con la gente y con los operadores locales, con las agencias locales", con el objetivo de asegurar que quienes elijan la cordillera encuentren los servicios plenamente vigentes y un paisaje que conserva intactos sus rincones más emblemáticos.

E.B.W.