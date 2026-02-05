18°
Jueves 05 de Febrero de 2026
05 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Continúan los trabajos para contener el incendio en el PNLA

El fuego no ingresó al ejido urbano de Esquel ni representa riesgo para Alto Río Percy. Durante la jornada de ayer se desplegaron operativos con apoyo de maquinaria pesada y helicópteros con helibalde.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde la Municipalidad de Esquel, con información del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, se comunica que el incendio denominado “Puerto Café”, iniciado en el Parque Nacional Los Alerces, continúa activo pero sin ingresar al ejido urbano de Esquel. Hasta el momento, el fuego se mantiene fuera del área municipal y no representa riesgo para Alto Río Percy.

 

Durante la jornada de este miércoles se desarrollaron distintas tareas de combate y control en varios sectores del incendio. En el área de Laguna Villarino se realizó un sobrevuelo del sector afectado con el objetivo de planificar los trabajos en zonas a las que el personal aún no pudo ingresar, principalmente debido a la gran extensión del área comprometida.

 

En el sector del Morro y en la zona de la Hondonada, el personal llevó adelante el repaso de líneas cortafuegos utilizando herramientas manuales, con apoyo de autobombas, camión cisterna y tótem. En ese mismo sector, una cargadora particular construyó fajas alrededor de puntos calientes para contener el avance del fuego.

 

En el sector Goya se construyeron líneas cortafuegos con herramientas manuales sobre focos activos ubicados en el flanco derecho del incendio. Estas tareas contaron con el apoyo de una cargadora de Vialidad Nacional y otra de la Municipalidad de Esquel. Además, se realizaron trabajos de enfriamiento con la autobomba del personal de Buenos Aires y tres camionetas equipadas con kit de ataque rápido.

 

En cuanto al apoyo aéreo, un helicóptero con helibalde de la provincia de Río Negro operó durante la jornada en Laguna Villarino, el sector del Morro y la zona de Goya, además de intervenir sobre puntos calientes en el flanco derecho. Asimismo, un helicóptero con helibalde del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias, trabajó en la zona de Goya y en la cabeza del incendio.

 

 

R.G.

 

