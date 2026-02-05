18°
18° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Violeta Parra
05 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Violeta Parra: la artista que desafió los límites de la música y se volvió eterna

Un día como hoy la música popular perdía a su mayor referente, pero nacía un mito. Un recorrido por el legado de la mujer que rescató las raíces del campo para llevarlas a los escenarios más importantes del mundo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hay fechas que quedan marcadas por el dolor y la paradoja. Un día como hoy, pero de 1967, Violeta Parra decidía poner fin a su vida en Santiago de Chile. Lo hacía apenas meses después de publicar Las últimas canciones (1966), un disco que, irónicamente, contenía "Gracias a la vida", el himno más luminoso de la música popular, junto a piezas de una profundidad desgarradora como "Run Run se fue p’al norte" o "Volver a los 17".

 

Mucho más que folclore

 

Si bien hoy es reconocida universalmente como la madre de la Nueva Canción Chilena, reducir su obra al folclore sería ignorar su genialidad vanguardista. Violeta fue una investigadora incansable que rescató la tradición oral para transformarla en algo nuevo.

 

Sus composiciones se atrevieron a romper moldes: desde sus "Anticuecas", donde desafiaba los ritmos tradicionales, hasta su obra maestra "El gavilán". Esta última pieza, de más de 10 minutos de duración, ha sido comparada por críticos y académicos con las obras de Stravinsky o Beethoven debido a su complejidad, sus disonancias y la crudeza de su expresión emocional.

 

La voz de los que no tenían voz

 

A través de canciones como "La carta", "Arriba quemando el sol" o "El guillatún", Violeta Parra le dio una dimensión política y social a la música que no conocía precedentes en la región. Sus letras denunciaban la injusticia y celebraban los ritos populares con la misma intensidad.

 

Hoy, a casi seis décadas de su muerte, su carpa de La Reina ya no está, pero su voz resuena en cada rincón del continente. Violeta no solo escribió canciones; tradujo el alma de un pueblo y la convirtió en arte universal. Su legado no es una pieza de museo, sino una obra viva que continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas que buscan, en la raíz, la verdad del canto.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio de pastizales cercano a viviendas en el paraje Los Coirones
2
 Su ex la mantuvo cautiva sin agua y sin comida: cómo Milagros pudo salir del calvario
3
 Nora Carrasco QEPD
4
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
5
 La Fiesta Nacional del Lúpulo confirmó su grilla: Cuatro noches de música con artistas locales y figuras nacionales
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Tras los incendios, se avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -