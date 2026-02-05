Avanza la mejora del predio de la Liga de Veteranos con apoyo municipal

La Municipalidad de Esquel realizó un aporte económico a la Liga de Veteranos de Fútbol que permitió la adquisición de dos contenedores, los cuales ya se encuentran instalados en el predio deportivo y serán destinados a la futura construcción de vestuarios y oficinas, fortaleciendo la infraestructura del espacio.

En ese marco, el intendente Matías Taccetta visitó el predio junto al secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, y el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel. Las autoridades municipales realizaron una recorrida por las instalaciones junto a referentes de la Liga de Veteranos, donde pudieron observar el avance de los trabajos y dialogar sobre los próximos proyectos.

Durante la visita, el intendente Taccetta destacó el acompañamiento permanente del municipio al deporte local y señaló: “Desde la gestión entendemos al deporte como una política pública fundamental, por eso acompañamos a las distintas ligas y clubes de la ciudad, con el objetivo de que Esquel siga creciendo en infraestructura deportiva”.

En ese sentido, recordó distintas inversiones y gestiones realizadas: “Así como acompañamos la compra del césped sintético para el Club Independiente, avanzamos con la futura adquisición del sintético para la Liga Independiente, el terreno en Valle Chico para el Club Don Bosco y próximamente también la compra del césped sintético para la Liga de Veteranos”.

Finalmente, Taccetta remarcó que “estas acciones no son hechos aislados, sino parte de una planificación que busca brindar mejores condiciones para la práctica deportiva, acompañar el crecimiento de las instituciones y seguir generando espacios deportivos en nuestra ciudad”.

