Gestionan habilitar la Planta Municipal de Faena de Gobernador Costa para Esquel y Trevelin

El intendente Matías Taccetta llevó adelante gestiones conjuntas con su par de Gobernador Costa, Miguel Gómez, con el objetivo de avanzar en la habilitación de la Planta Municipal de Faena, que permitirá realizar la faena de animales en un espacio adecuado para las actividades productivas y la posterior comercialización en las localidades de Esquel y Trevelin.

En ese marco, ambos intendentes elevaron las gestiones ante el gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres, y el ministro de Producción, Juan Pavón, quienes asumieron el compromiso de habilitar la planta en las próximas semanas, como respuesta a una demanda necesaria del sector productivo de la región.

Asimismo, las gestiones incluyeron la participación del presidente de la Cámara de Comercio de Trevelin, Pablo Durán, y del presidente de la Cámara de Comercio de Esquel, Claudio Selva, acompañando el pedido y destacando la importancia de contar con un espacio habilitado para fortalecer la producción y la comercialización local.

Al respecto, el intendente Taccetta destacó el trabajo articulado entre los municipios, el sector productivo y la Provincia: “Quiero agradecer especialmente al gobernador Ignacio Torres y al ministro Juan Pavón por la predisposición y el acompañamiento para avanzar en esta solución concreta para nuestros productores y comerciantes”, expresó.

Asimismo, valoró la colaboración del intendente de Gobernador Costa: “Este avance es posible gracias al trabajo conjunto con el intendente Miguel Gómez, a quien agradecemos por la colaboración y la decisión de poner a disposición esta planta municipal”, señaló.

En cuanto a los alcances de la habilitación, se informó que el Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, dispondrá que los productos cárneos obtenidos en el establecimiento de faena ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 40, solo podrán ser transportados y comercializados en las localidades de Esquel, Trevelin, Gobernador Costa, José de San Martín, Río Pico y Tecka.

Además, se indicó que la Municipalidad de Gobernador Costa se encontrará autorizada a faenar hasta un máximo diario de 15 bovinos, 50 ovinos y/o caprinos y 10 porcinos.

Finalmente, Taccetta remarcó la importancia de acompañar al sector productivo: “Para nuestra gestión es indispensable estar cerca de los productores, escucharlos y brindarles soluciones reales. La habilitación de esta planta es una herramienta para fortalecer la producción local y regional”, indicó.

