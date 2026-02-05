Esquel: El municipio licita la compra de una nueva motoniveladora

La Municipalidad de Esquel lanzó una licitación pública para la adquisición de una motoniveladora nueva, que permitirá fortalecer las tareas de repaso y mantenimiento de las calles de ripio en distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en el proceso de renovación y fortalecimiento de la flota vehicular municipal que la actual gestión conducida por el intendente Matías Taccetta viene llevando adelante durante estos primeros dos años, con el objetivo de brindar mejores servicios y dar respuestas más eficientes a la comunidad.

La nueva maquinaria se sumará a los trabajos diarios de repaso de calles, teniendo en cuenta que actualmente el municipio cuenta con una sola motoniveladora, de aproximadamente 30 años de antigüedad, para atender el mantenimiento del 100% de las calles de ripio de la ciudad. La incorporación de esta unidad permitirá optimizar los tiempos de trabajo, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las intervenciones.

En cuanto a los detalles administrativos, se informa que la consulta y retiro de pliegos se realiza en la dirección de Compras de la Municipalidad de Esquel, ubicada en San Martín 650, 1º piso, en el horario de 7:00 a 12:30 horas, los días hábiles, o bien a través del sitio web oficial: www.esquel.gob.ar/licitaciones-publicas.

La presentación de las propuestas deberá efectuarse en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Esquel, ubicada en Mitre 524.

El acto de apertura de sobres se llevará a cabo el 24 de febrero de 2026, a las 10:00 horas, en el despacho de Intendencia, en Mitre 524.