Del crucero directo a Punta Tombo: la reserva del pingûino superó los 75 mil visitantes

El Área Natural Protegida Punta Tombo atraviesa una gran temporada, con cifras que consolidan al principal apostadero continental de pingüinos de Magallanes como uno de los destinos más elegidos de Chubut. Así lo confirmó el gerente general, Fernando Roca quien destacó el crecimiento sostenido de visitantes y las mejoras en infraestructura.

“De septiembre a enero han llegado alrededor de 74.000 y 75.000 personas a Punta Tombo. En enero solamente entraron casi 20.000”, precisó Roca, y subrayó el impacto de los cruceros en el turismo extranjero. Según detalló, “los días que tenemos cruceros los números de locales y argentinos se mantienen y hay un pico muy alto de extranjeros”, estimando que entre el 60 y 65% del público es turismo nacional.

En comparación con la temporada anterior, el balance es positivo. “Venimos empatando y superando un poquito los números del año pasado. Estamos en algunos momentos igual y en otros un poco por arriba”, señaló el gerente, quien recordó que Punta Tombo tiene una temporada más corta que otras áreas protegidas, concentrada en los seis meses y medio de presencia de pingüinos.

En materia de infraestructura, Roca explicó que se realizaron obras clave para acompañar el crecimiento. “Se hizo un camino de hormigón desde el estacionamiento hasta la boletería para que el área sea accesible para todo el mundo y pusimos en marcha los biodigestores en el sector superior”, indicó. Además, detalló que hoy se procesan hasta 25 metros cúbicos diarios de aguas grises y negras, que luego son reutilizadas para riego, garantizando un manejo ambiental adecuado ante picos de hasta 1.400 visitantes en una hora cuando arriban cruceros.

El gerente también destacó la complejidad operativa que implica esa afluencia masiva. “Cuando llegan los cruceros pueden arribar 7, 8 o hasta 12 buses en menos de una hora. Gestionar ese volumen de personas fue un trabajo muy grande que logramos hacer. Hoy somos medioambientalmente equilibrados y contamos con las certificaciones correspondientes”, afirmó, al tiempo que mencionó trabajos de adecuación en los sanitarios del sector inferior para evitar riesgos ambientales.

Finalmente, Roca resaltó el buen panorama biológico de la colonia. “Hay una gran proporción de nidos activos que lograron prosperar con dos huevos o dos pichones, algo que marca una diferencia respecto a temporadas anteriores”, explicó. Según el relevamiento científico, más del 50% de los nidos activos alcanzó ese desarrollo, lo que representa “una noticia buenísima” para el futuro de la colonia en Punta Tombo.

Fuente; Radio 3