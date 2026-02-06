Solidaridad ante los incendios: abogados de Esquel realizaron una donación

El Colegio Público de Abogados de Esquel emitió un comunicado en el que informó la realización de una donación económica destinada a la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, en el contexto de los incendios forestales que afectan gravemente a la región.

Desde la institución señalaron que la decisión se tomó ante “la magnitud de los incendios forestales que afectan nuestra región y que se encuentran en desarrollo, devastando grandes extensiones de territorio y poniendo en peligro la vida y las pertenencias de buena parte de nuestra comunidad”. El aporte fue canalizado, por expreso pedido de la Federación, a través de Rotary Club Esquel, Distrito N.º 4921.

Asimismo, se informó que esta acción solidaria se realiza de manera conjunta y bajo la coordinación de la Regional Patagonia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, centralizando los aportes de los Colegios Públicos de Abogados que integran la región mediante las mismas instituciones.

En el comunicado, el Colegio remarcó que considera “un deber ético prestar nuestra colaboración ante el sufrimiento de la comunidad a la que pertenecemos y una obligación moral no permanecer insensibles ante el infortunio de nuestros semejantes”.

Finalmente, expresaron su agradecimiento a brigadistas, bomberos y a todas las personas que trabajan a diario en el combate de los incendios, al tiempo que realizaron un llamado de atención a las autoridades competentes para que atiendan los reclamos de los brigadistas del Servicio Provincial y Nacional de Manejo del Fuego, quienes —según indicaron— desempeñan sus tareas en condiciones de labor precarizadas.

R.G.