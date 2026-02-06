La UNPSJB abrió la inscripción al Doctorado en Derecho

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) informó la apertura de inscripciones para el Doctorado en Derecho – Cohorte Especial 2026, una carrera destinada a profesionales del Derecho interesados en fortalecer su formación académica e investigativa.

El programa se desarrolla en el marco de un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y cuenta con acreditación oficial otorgada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), mediante la Resolución N.º RESFC-2021-305-APN-CONEAU#ME, que avala la calidad académica de la propuesta.

La dirección del doctorado está a cargo del Dr. Walter Carnota, destacado jurista y académico de reconocida trayectoria a nivel nacional. En cuanto a la modalidad de cursado, la carrera se dictará de forma híbrida, con clases virtuales sincrónicas los días miércoles de 15 a 19:30 horas, y una clase presencial obligatoria por cuatrimestre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse por correo electrónico a doctoradoderechofcj@gmail.com

R.G.