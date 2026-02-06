18°
Viernes 06 de Febrero de 2026
06 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

El grupo de podólogas neuquinas "Manos que Alivian" acompaña a los bridadistas

Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego Chubut, extendieron el agradecimiento al trabajo y acompañamiento brindado durante el constante combate a los incendios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego Chubut, extendieron el agradecimiento al grupo de podólogas voluntarias  de la provincia de Neuquén, "Manos que Alivian".

 

Dicho grupo asiste y acompaña a los combatientes luego de cada ardua jornada.

 

Ellas son: Iris Díaz, Claudia Basanta, Álvarez Miriam y Cárdenas Carmen.

 


"En un contexto de trabajo altamente exigente, desarrollado en terrenos difíciles, con largas caminatas, calzado pesado y jornadas prolongadas, su labor de cuidado resulta esencial para preservar la salud, el bienestar y la capacidad operativa del personal de cada una de las Brigadas afectadas al operativo", expresó el Servicio, desde sus redes sociales.

 

Múltiples trabajos se despliegan a la par de las brigadas y tomarse un tiempo de reconocimiento, es algo necesario también frente a la constante tensión.

 

SL

 

