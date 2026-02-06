El grupo de podólogas neuquinas "Manos que Alivian" acompaña a los bridadistas

Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego Chubut, extendieron el agradecimiento al grupo de podólogas voluntarias de la provincia de Neuquén, "Manos que Alivian".

Dicho grupo asiste y acompaña a los combatientes luego de cada ardua jornada.

Ellas son: Iris Díaz, Claudia Basanta, Álvarez Miriam y Cárdenas Carmen.



"En un contexto de trabajo altamente exigente, desarrollado en terrenos difíciles, con largas caminatas, calzado pesado y jornadas prolongadas, su labor de cuidado resulta esencial para preservar la salud, el bienestar y la capacidad operativa del personal de cada una de las Brigadas afectadas al operativo", expresó el Servicio, desde sus redes sociales.

Múltiples trabajos se despliegan a la par de las brigadas y tomarse un tiempo de reconocimiento, es algo necesario también frente a la constante tensión.

SL