Incendio en Los Alerces: Parques Nacionales resalta el operativo y la participación local

Luego de dos jornadas de recorridas y reuniones en terreno, el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, destacó el estado de avance del nuevo modelo de administración en el Parque Nacional Los Alerces y los resultados de la estrategia integral desplegada para combatir el incendio forestal que afecta al área protegida.

Acompañado por el vicepresidente de la APN, Pablo Ciocchini, Álvarez mantuvo encuentros de trabajo con pobladores y prestadores turísticos, con el objetivo de repasar propuestas y requerimientos que formarán parte de las agendas comunes que se canalizarán a través de la Comisión Asesora Local (CAL). Esta instancia de participación comunitaria será implementada en el corto plazo y permitirá articular la planificación turística y los planes de conservación del parque.

“Desde el primer momento hemos enfocado la gestión de esta crisis mediante un trabajo conjunto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno de la Provincia del Chubut”, señaló Álvarez, quien remarcó que tras un mes de operativo integral se logró “organizar un esquema para contener a los pobladores y prestadores dando respuestas concretas” y, al mismo tiempo, sostener un plan de recuperación de la economía regional vinculada a este destino turístico, distinguido por la UNESCO como Patrimonio Mundial.

En el marco de la emergencia, se aprobó además la eximición del pago de pastaje correspondiente a los períodos 2024 y 2025 para todas las poblaciones con ganado dentro del Parque Nacional.

En cuanto al operativo contra el fuego, continúan las tareas en los sectores Lago Hito–Laguna Chica; Punta Mattos–Bahía Rosales; y Bahía Toro–Brazo Norte del Lago Futalaufquen, con traslados de personal por vía aérea, lacustre y terrestre. El incendio ya afectó más de 15 mil hectáreas y el combate se desarrolla en las zonas Norte y Centro del parque, con la participación de 240 personas en el área protegida y un total de 293 si se suman los recursos provinciales.

Para este viernes se prevé un ascenso de temperatura, con una máxima de 21 °C y baja humedad relativa, mientras que para el fin de semana se esperan condiciones inestables. Más de 300 brigadistas y guardaparques de todo el país permanecen en apresto como personal de reserva, y el operativo cuenta con un importante despliegue de medios aéreos.

Desde el Comando Operativo Conjunto reiteraron a la comunidad la importancia de informarse por canales oficiales, respetar las restricciones de circulación y las normas de seguridad vigentes dentro del Parque Nacional, en un contexto de riesgo crítico de incendios en toda la región.

