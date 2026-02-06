Milei pide a provincias y municipios que bajen impuestos para respaldar a la industria

En el Gobierno nacional consideran que no impulsarán políticas de protección específicas para sostener el empleo industrial y que la salida a la crisis del sector pasa, en gran medida, por una reducción de impuestos provinciales y municipales.

Desde la Casa Rosada explican que el país atraviesa un período de transición hacia un modelo económico más abierto, que implicará la desaparición de empleos considerados improductivos y la generación de nuevos puestos de trabajo. Reconocen, no obstante, que las políticas actuales no favorecen a las industrias del conurbano, sino a sectores como el agro y la energía, lo que tendrá impacto en la tasa de empleo.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que el Gobierno analiza reducir a cero los aranceles a la exportación del sector automotriz. Sin embargo, advirtió que la presión impositiva que aplican provincias y municipios resulta mucho más elevada y limita la competitividad frente a otros países.

En el oficialismo sostienen que la carga tributaria local “está desatada” y afirman que buscarán que las cámaras empresariales reclamen a gobernadores e intendentes una reducción de impuestos. No obstante, admiten que la capacidad de presión del Gobierno nacional es limitada, especialmente ante el rechazo que generan reformas que afectan recursos coparticipables.

Aun así, la Casa Rosada apuesta a avanzar en reformas fiscales a nivel subnacional y a trasladar el modelo libertario a las provincias, a través de iniciativas impulsadas por La Libertad Avanza y la Fundación Faro, con el objetivo de mejorar las condiciones para la inversión y la producción.

R.G.