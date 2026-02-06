18°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 06 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
06 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Milei pide a provincias y municipios que bajen impuestos para respaldar a la industria

Desde la Casa Rosada sostienen que la baja de impuestos locales es clave para mejorar la competitividad y el empleo industrial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el Gobierno nacional consideran que no impulsarán políticas de protección específicas para sostener el empleo industrial y que la salida a la crisis del sector pasa, en gran medida, por una reducción de impuestos provinciales y municipales. 

 

Desde la Casa Rosada explican que el país atraviesa un período de transición hacia un modelo económico más abierto, que implicará la desaparición de empleos considerados improductivos y la generación de nuevos puestos de trabajo. Reconocen, no obstante, que las políticas actuales no favorecen a las industrias del conurbano, sino a sectores como el agro y la energía, lo que tendrá impacto en la tasa de empleo.

 

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que el Gobierno analiza reducir a cero los aranceles a la exportación del sector automotriz. Sin embargo, advirtió que la presión impositiva que aplican provincias y municipios resulta mucho más elevada y limita la competitividad frente a otros países.

 

En el oficialismo sostienen que la carga tributaria local “está desatada” y afirman que buscarán que las cámaras empresariales reclamen a gobernadores e intendentes una reducción de impuestos. No obstante, admiten que la capacidad de presión del Gobierno nacional es limitada, especialmente ante el rechazo que generan reformas que afectan recursos coparticipables.

 

Aun así, la Casa Rosada apuesta a avanzar en reformas fiscales a nivel subnacional y a trasladar el modelo libertario a las provincias, a través de iniciativas impulsadas por La Libertad Avanza y la Fundación Faro, con el objetivo de mejorar las condiciones para la inversión y la producción.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
3
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
4
 Tragedia en la Ruta 7: Gaiman despide con profundo dolor a Mariana de Pablo Lloyd
5
 Le tragó la tarjeta, destrozó el cajero a patadas
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
3
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -