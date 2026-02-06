"Bahía Rosales siempre se priorizó, junto con el cordón montañoso que está frente a Playa El Francés”

Ariel Rodríguez, interventor del Parque Nacional Los Alerces, detalló el estado del incendio que lleva más de un mes consumiendo el Parque Nacional.



La situación actual del incendio en Puerto Café: “Si bien esto no ha parado, el incendio se encuentra activo, la realidad es que estamos trabajando de manera paralela para poder empezar a tener respuestas a nuestros pobladores, a nuestros concesionarios, y sobre todo a la comunidad local”.



La contención de las áreas pobladas: “Se trabajó muy bien en la línea de defensa construida junto con Bahía Rosales”, y remarcó el trabajo en zonas inaccesibles: “no hay camino, se hace todo a través de los medios aéreos, helicóptero, y están consolidando todas esas líneas o fajas de defensa que se construyen”.



El clima, un factor clave: “Se aproxima para el fin de semana de vientos y altas temperaturas y bueno, siempre con la esperanza de que no se nos pase cuando se activan los puntos calientes o esos bordes, que no se nos corran y nos avance la superficie afectada”.



Una vez controladas ciertas zonas, las fuerzas potenciarán el combate en Villa Lago Rivadavia: “en la zona del cordón del Cerro La Momia avanzó al norte poniendo en riesgo la comunidad de Lago Rivadavia Cholila, se juntó incluso la superficie con los incendios que venían también de la zona de Puerto Patriada y demás”.

Con más de 28 años de trayectoria en la Administración de Parques Nacionales, experiencia previa en la conducción del propio Parque Los Alerces y un rol reciente en la gestión de riesgos, emergencias y desastres a nivel central del organismo, el guardaparque Ariel Rodríguez está al frente del Comité de Intervención dispuesto por Parques Nacionales,



La expectativa por lluvia, humedad y el fin del viento: “Favorece muchísimo el combate en la línea directa del personal en el campo. La realidad es que esos dos, tres días de calma, digámoslo así, de alta porcentaje de humedad y algunas precipitaciones que hemos tenido nos permitieron afianzar esas líneas. Tenemos en el bolsillo cierta oportunidad de decir que tenemos unos porotitos adentro y eso es importantísimo porque también es muy alentador para el personal que lo viene trabajando saber que no se le está pasando esa tarea trabajada, que es extenuante eso lo saben todos.



La importancia de los medios aéreos para el trabajo coordinado: “Helicópteros para transporte de personal y para combate, ha sido muy efectivo el transporte del personal de cargar 60 personas todas las mañanas, pero también el personal llega descansado a la línea y vuelve lo más descansado posible también y pronto a su área de descanso y eso es clave”.



“Bahía Rosales siempre se priorizó, junto con el cordón montañoso que está frente a Playa El Francés”, explicó: “Estamos hablando de más de 70 por día, con las embarcaciones de parques, de la dirección de pesca continental de nuestros pobladores que están en la propia Hostería, lo mismo hicimos en su momento en el lago Rivadavia con los operadores de servicios turísticos, también con pesca con el grupo de búsqueda y rescate también que pusieron a disposición sus embarcaciones para ser trasladados de personal. Y bueno, todo eso está dando sus frutos”.



El turismo, otro factor prioritario: “Es parte de nuestra misión tratar de recuperar algo de la temporada que todavía la estamos transitando y eso es a través de nuestros prestadores y poder habilitar cuanto antes algunos servicios más”.



