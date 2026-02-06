20°
Viernes 06 de Febrero de 2026
06 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Chubut abre sus puertas al mercado de Kuwait para potenciar la exportación ovina

Empresarios de la firma Al Mawashi recorren establecimientos productivos y puertos de la provincia, tras gestiones del gobernador Ignacio Torres, para evaluar la compra de ganado en pie.
En un paso estratégico para la internacionalización de la producción local, una delegación empresarial de Kuwait se encuentra recorriendo la provincia de Chubut. El objetivo central de la visita es evaluar las condiciones productivas, sanitarias y logísticas del territorio para concretar la exportación de ovinos en pie hacia los mercados de Medio Oriente.

 

Esta iniciativa es el resultado directo de las gestiones impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres ante la Embajada de Kuwait y la Cancillería Argentina. La comitiva pertenece a la empresa Al Mawashi, líder mundial en el comercio de ganado, cuyos representantes buscan estrechar lazos comerciales con los productores chubutenses.

 

 

Evaluación en territorio y logística

La agenda de los empresarios, acompañados por el ministro de Producción, Juan Pavón, comenzó con recorridas por establecimientos rurales en el Valle Inferior del Río Chubut (Trelew y Dolavon). Allí, mantuvieron reuniones técnicas con la Sociedad Rural y la Federación Rural del Este del Chubut para analizar la capacidad de abastecimiento y los estándares de calidad de la región. “Buscamos acompañar a los productores sabiendo que existe un enorme potencial para recuperar mercados y generar nuevas oportunidades de desarrollo”, afirmó el gobernador Torres. Además de la fase productiva, la delegación visitó Puerto Madryn, donde se reunió con autoridades de la Administración Portuaria y de Aduana. El foco estuvo puesto en la infraestructura logística necesaria para garantizar la viabilidad de las operaciones de exportación.

 

 

Hacia un perfil exportador sólido

La comitiva internacional, integrada por directivos de comercio exterior de Al Mawashi y funcionarios de Cancillería, completará su itinerario en Comodoro Rivadavia. Para el Gobierno provincial, esta visita ratifica el rumbo de una gestión orientada a posicionar a Chubut como un actor confiable en el comercio global. La apertura de estos mercados no solo busca revertir la baja en el stock ovino, sino también dinamizar la generación de empleo y fortalecer las cadenas de valor en todo el territorio provincial.

 

 

 

 

E.B.W.

 

