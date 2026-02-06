Avances en el combate del incendio y nueva instancia de participación local

El presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, encabezó hoy una nueva recorrida por las zonas afectadas del Parque Nacional Los Alerces para supervisar el avance del operativo contra el incendio "Puerto Café". Durante la jornada, se destacó la coordinación entre organismos nacionales y provinciales, mientras se definen las próximas herramientas de participación comunitaria para la etapa de recuperación del área protegida.

Hasta el momento, se registran más de 15.000 hectáreas afectadas dentro del Parque Nacional Los Alerces. El incendio permanece activo, y para enfrentar los sectores con mayor actividad se ha desplegado un total de 624 personas en el operativo. De esta dotación, 437 brigadistas trabajan directamente en la línea de fuego, mientras que otros 187 agentes brindan soporte logístico esencial. El esfuerzo se concentra en los sectores Lago Hito, Laguna Chica, Punta Mattos, Bahía Rosales y el brazo norte del Lago Futalaufquen, donde se priorizan las tareas de contención mediante líneas de defensa y el uso de herramientas manuales.

En cuanto a las medidas próximas, Álvarez anunció la implementación en el corto plazo de la Comisión Asesora Local (CAL). Este organismo funcionará como una instancia consultiva para que pobladores y prestadores participen en la planificación de la conservación y el desarrollo turístico tras la emergencia. Como parte de las acciones de alivio inmediato, ya se aprobó la eximición del pago de pastaje para los períodos 2024 y 2025, beneficiando a todos los pobladores con ganado dentro del parque que sufrieron daños por el fuego.

El combate aéreo se mantiene con 11 medios en apresto, incluyendo aviones hidrantes AT-802, helicópteros Bell 407 y un avión observador. Las condiciones para las próximas horas presentan un desafío adicional por el ascenso de la temperatura, con máximas de 21°C y una humedad relativa que descenderá al 35%. Ante este escenario de riesgo crítico, la Portada Norte permanece cerrada y se solicita a los conductores respetar la prioridad de paso de los vehículos de emergencia.

E.B.W.