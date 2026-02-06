Ordenan la liberación de la abogada argentina que había sido detenida en Brasil por gestos racistas

La Justicia de Brasil ordenó este viernes la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que había sido arrestada en Río de Janeiro bajo la acusación de "injuria racial". El arresto se produjo luego de que el Ministerio Público Fiscal local solicitara su prisión preventiva, a pesar de que la joven ya se encontraba cumpliendo medidas cautelares en un departamento privado.

El conflicto legal se originó el pasado 14 de enero, tras un incidente en un restaurante carioca donde Páez habría realizado gestos y comentarios racistas hacia los empleados. Desde entonces, la joven tiene prohibido abandonar el país, se le retuvo el pasaporte y se le impuso el uso de una tobillera electrónica.

La defensa de Páez, encabezada por el abogado Sebastián Robles, presentó una queja que derivó en la revocación de la prisión preventiva alrededor de las 16:30 horas. Sin embargo, su situación procesal sigue siendo delicada: la justicia brasileña le denegó previamente el permiso para regresar a la Argentina y continuar el proceso desde su país natal.

En Brasil, el delito de injuria racial está equiparado al racismo y prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza. Mientras el juez Orlando Eliazaro Feitosa decide los próximos pasos, la familia de la abogada manifestó su extrema preocupación por el estado anímico de la joven, quien denunció haber recibido amenazas en su lugar de residencia temporal. Por el momento, la Embajada Argentina ofrece asistencia legal, aunque no tiene injerencia en las decisiones del tribunal local.

E.B.W.