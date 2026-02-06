22°
Viernes 06 de Febrero de 2026
06 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Tras una denuncia por robo, la Justicia inspeccionó miles de plantas de frutilla en una chacra en El Maitén

El Ministerio Público Fiscal encabezó un operativo rural para verificar el origen legal de miles de cultivos. Los peritajes técnicos confirmaron que la producción coincide con los registros oficiales.
En el mediodía de este viernes, la Fiscalía de Lago Puelo llevó adelante un exhaustivo operativo en la zona rural de El Maitén con el objetivo de esclarecer una denuncia relacionada con la presunta sustracción de miles de plantas de frutillas. El procedimiento se desarrolló en la chacra de una empresa local, donde un equipo multidisciplinario trabajó entre las 11:00 y las 13:30 horas para verificar la procedencia de los cultivos y determinar si existían irregularidades en la adquisición de los mismos.

 

La inspección estuvo supervisada por el Dr. Carlos Díaz Mayer, Jefe de la Fiscalía de Lago Puelo, junto al Subcomisario Mauro Iván Rosales. Durante la jornada, un ingeniero agrónomo realizó un minucioso conteo técnico y la medición de la superficie plantada. La investigación se había originado a partir de una denuncia por el robo de cien cajas de plantines de las variedades Frontera y San Andrea, por lo que resultó fundamental el peritaje para contrastar las existencias físicas con la documentación respaldatoria.

 

Tras finalizar las tareas técnicas, los resultados arrojaron que en el predio se contabilizaron noventa mil plantas de la variedad Frontera y noventa y dos mil de la variedad San Andrea. El profesional a cargo confirmó que estas cantidades coinciden estrictamente con lo declarado en la documentación oficial de SENASA, lo que permitió constatar que la totalidad de las plantas fueron adquiridas legalmente por los responsables del emprendimiento.

 

El operativo contó con la participación activa de organismos de control como el Instituto Nacional de Semillas y el SENASA, además de la intervención de personal de Criminalística. Esta labor conjunta garantizó la transparencia y documentación de cada etapa del proceso, permitiendo concluir que el origen de los cultivos es legal y que la firma local cuenta con todos los registros en orden frente a la denuncia presentada.

 

 

 

