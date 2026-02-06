11°
23° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 06 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 clima Esquelclima
06 de Febrero de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Pronóstico: viernes algo nublado en Esquel y ascenso de temperatura hacia la tarde

Esquel registra un viernes con nubosidad variable y vientos leves. Se espera una tarde agradable y una noche despejada, ideal para actividades al aire libre antes de un fin de semana caluroso.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

De acuerdo al pronóstico oficial actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 6 de febrero de 2026, la ciudad de Esquel registrará una jornada de tiempo estable con temperaturas que irán de frescas a templadas.

 

Detalle del tiempo para hoy

 

Mañana: El día comenzó con una temperatura mínima de 6°C durante la madrugada y primeras horas del dia, bajo un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, se prevé una mejora en las condiciones hacia la tarde:

 

Tarde: El cielo estará algo nublado y la temperatura ascenderá hasta los 21°C, marcando el pico máximo del día.

 

Noche: Para el cierre de la jornada, el cielo se presentará despejado con una temperatura de 19°C.

 

Con viento y sin precipitaciones

 

Durante gran parte del día, el viento soplará desde el sector Oeste (O) con velocidades de entre 7 y 22 km/h. Por la noche, la dirección predominante cambiará hacia el Sur (S). Es importante destacar que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% para todos los bloques horarios.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Su ex la mantuvo cautiva sin agua y sin comida: cómo Milagros pudo salir del calvario
2
 Incendio de pastizales cercano a viviendas en el paraje Los Coirones
3
 La Fiesta Nacional del Lúpulo confirmó su grilla: Cuatro noches de música con artistas locales y figuras nacionales
4
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
3
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -