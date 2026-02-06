Pronóstico: viernes algo nublado en Esquel y ascenso de temperatura hacia la tarde

De acuerdo al pronóstico oficial actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 6 de febrero de 2026, la ciudad de Esquel registrará una jornada de tiempo estable con temperaturas que irán de frescas a templadas.

Detalle del tiempo para hoy

Mañana: El día comenzó con una temperatura mínima de 6°C durante la madrugada y primeras horas del dia, bajo un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, se prevé una mejora en las condiciones hacia la tarde:

Tarde: El cielo estará algo nublado y la temperatura ascenderá hasta los 21°C, marcando el pico máximo del día.

Noche: Para el cierre de la jornada, el cielo se presentará despejado con una temperatura de 19°C.

Con viento y sin precipitaciones

Durante gran parte del día, el viento soplará desde el sector Oeste (O) con velocidades de entre 7 y 22 km/h. Por la noche, la dirección predominante cambiará hacia el Sur (S). Es importante destacar que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% para todos los bloques horarios.