Viernes 06 de Febrero de 2026
06 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

La UNPSJB reanuda este viernes las actividades en el edificio de aulas de la sede Esquel

Tras la suspensión preventiva por un incendio de pastizales en cercanías de la institución, la universidad confirmó que este 6 de febrero se retomará el funcionamiento habitual.
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) informó que este viernes 6 de febrero se reanudarán las actividades de manera habitual en el edificio de aulas de la sede Esquel.

 

La delegada zonal, abogada María de las Nieves González, confirmó la medida luego de la suspensión dispuesta en la jornada del martes, cuando un incendio iniciado en cercanías de la institución motivó la interrupción preventiva de las clases.

 

Desde la casa de estudios señalaron que continuarán atentos a la evolución de la situación y que se mantendrá informada a la comunidad universitaria ante cualquier novedad que pudiera surgir.

 

 

