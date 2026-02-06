La UNPSJB reanuda este viernes las actividades en el edificio de aulas de la sede Esquel

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) informó que este viernes 6 de febrero se reanudarán las actividades de manera habitual en el edificio de aulas de la sede Esquel.

La delegada zonal, abogada María de las Nieves González, confirmó la medida luego de la suspensión dispuesta en la jornada del martes, cuando un incendio iniciado en cercanías de la institución motivó la interrupción preventiva de las clases.

Desde la casa de estudios señalaron que continuarán atentos a la evolución de la situación y que se mantendrá informada a la comunidad universitaria ante cualquier novedad que pudiera surgir.

R.G.