Oficina de Respuesta Oficial: el nuevo canal de Milei para aclarar información

La administración de Javier Milei presentó formalmente la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina (ORO). Según el comunicado de lanzamiento, este nuevo canal de comunicación se encargará de "brindar información clara ante la desinformación" y responder a las publicaciones de medios y sectores políticos que el Gobierno califique como incorrectas.





Centralización de la vocería digital

Con la apertura de este perfil, el esquema comunicacional del Estado suma una nueva terminal a las ya existentes, como la Oficina del Presidente y la Vocería Presidencial. Sin embargo, la ORO tendrá una función específica: intervenir activamente en debates públicos para señalar datos o noticias que el Ejecutivo considere "operaciones" o falsedades.

El propio presidente Milei respaldó la iniciativa señalando que la oficina servirá para "desmentir mentiras", dándole un rol de respuesta inmediata a la narrativa oficial en el entorno digital.

Contexto: el recambio en el Indec

El lanzamiento de esta oficina coincide con la reciente controversia generada por la salida de Marco Lavagna de la dirección del Indec. Durante la última semana, se sucedieron distintas versiones oficiales sobre los motivos de su alejamiento y el futuro de los índices de medición, lo que generó contradicciones entre diversos voceros gubernamentales.

La nueva cuenta de X surge, en este marco, como una herramienta para evitar la dispersión de versiones y fijar una postura única ante temas de alta sensibilidad pública.

Fundamentos de la nueva oficina

En su texto inaugural, la Oficina de Respuesta Oficial argumentó que "solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta". El organismo planteó que su creación busca "sumar una voz" para que "la verdad vuelva a ser información", contrastando su método con lo que denominan "prácticas de censura" de otros sectores políticos.