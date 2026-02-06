Chubut apuesta a convertirse en la nueva puerta de Internet de la Argentina

El mapa de la conectividad en la Argentina podría cambiar de forma profunda. Durante décadas, el ingreso y egreso de Internet estuvo concentrado casi exclusivamente en Las Toninas, en la provincia de Buenos Aires. Hoy, el avance acelerado de la inteligencia artificial y la creciente demanda de datos impulsan un proyecto de gran escala en Chubut que busca romper con esa centralización.

La iniciativa prevé inversiones privadas por unos 10.000 millones de dólares para la construcción de un gran centro de datos y otros “data centers” gemelos de categoría Tier IV, el estándar más alto de la industria, con una disponibilidad del 99,995% anual. El objetivo es crear un nuevo hub digital en la Patagonia, capaz de sostener aplicaciones de IA, potenciar el despliegue de 5G y establecer un corredor bioceánico que una el Atlántico con el Pacífico.

El proyecto es impulsado por Ingenieros Argentinos Asociados (IAA), responsables del diseño técnico y del informe de viabilidad, y cuenta con gestiones ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) para estructurar el financiamiento. El esquema combina participación pública y privada, aunque el capital privado será el motor principal, apoyado en los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Silica Networks, del grupo Datco, aporta la red de fibra óptica que atraviesa la Patagonia y conecta con Chile, mientras que el gobierno de Chubut acompaña con respaldo institucional, articulación público-privada, provisión de energía renovable y tierras fiscales estratégicas. El gobernador Ignacio Torres dio apoyo político al desarrollo.

A diferencia del proyecto Stargate de Sur Energy y OpenAI —enfocado en un único cliente y con una inversión estimada en 25.000 millones de dólares—, la propuesta chubutense es multipropósito: busca dar redundancia nacional, sumar nuevos puntos de amarre de cables submarinos en ciudades como Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, y servir a múltiples empresas y carriers.

La ubicación patagónica ofrece además una ventaja importante: el clima frío, que reduce de manera significativa los costos de refrigeración de los servidores. Esto, sumado a la conectividad hacia ambos océanos, permitiría bajar la latencia, un factor crítico para la economía digital y las aplicaciones de IA.

De concretarse, el proyecto no solo modificaría la infraestructura de telecomunicaciones del país, sino que también podría transformar la matriz productiva de la región, pasando de exportar recursos naturales a exportar servicios digitales, con un potencial estimado de hasta 1.000 millones de dólares anuales y la generación de empleo altamente calificado.

