Incendio en el Lago Cholila: El viento y la pendiente dificultan las tareas de control

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió un nuevo reporte sobre la situación del incendio forestal que afecta a la región. Durante la jornada de hoy, el personal de la Brigada Nacional Sur (BNS) del SNMF-AFE fue helitransportado hacia la línea de fuego para intensificar las tareas de control.

Los brigadistas centraron sus esfuerzos en el recorrido y refuerzo de las líneas cortafuegos, utilizando herramientas manuales para consolidar el perímetro en sectores críticos. Sin embargo, la operatividad terrestre se vio limitada por las características del terreno.

Operativo aéreo y desafíos climáticos

Debido a la fuerte pendiente y la altura de la zona, el sector con mayor actividad —ubicado en la cabeza del incendio hacia el flanco izquierdo— resultó inaccesible para el personal de a pie. En este punto, el trabajo fue asumido íntegramente por los medios aéreos, que realizaron descargas constantes para frenar el avance.

El despliegue de hoy contó con un robusto equipo técnico con 2 Aviones anfibios (SNMF - AFE), 2 Aviones hidrantes (SNMF - AFE) y 3 Helicópteros con helibalde (SNMF - AFE).

Alrededor del mediodía, el incremento en la intensidad del viento obligó a las autoridades a ordenar el repliegue preventivo del personal helitransportado para garantizar su seguridad, dada la agresividad que el fuego mostró en las últimas horas.

Planificación para la jornada de mañana

Actualmente, la zona de la cabeza del incendio en su flanco izquierdo se mantiene activa. Para mañana, se tiene previsto que el personal de la BNS reingrese al área para fiscalizar el estado de las líneas cortafuegos y, fundamentalmente, actuar como guía terrestre para dirigir los lanzamientos de los medios aéreos en los focos más intensos.

El operativo cuenta con la colaboración coordinada de diversas instituciones de carácter municipal, provincial y nacional, bajo el mando del Servicio de Manejo del Fuego.

