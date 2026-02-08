Carla Bassani y John Lloyd se impusieron en la Esquel – Tecka

(Foto de portada DM Fotografia). La ciclista de Trevelin Carla Bassani y el representante de Trelew John Lloyd, se impusieron este domingo en la competencia de ruta Esquel -Tecka, prueba que se llevó a cabo en el marco de la Fiesta Provincial del Calafate.

Carla Bassani superó en el sprint final a Dalma Morales (sub23), donde lograron un tiempo de 2hs 29min 55seg, en tanto el tercer lugar en el podio de la general femenina fue para Nathalia Delgado quien llegó a 9min 53seg detrás de la ganadora y su escolta.

El cuarto puesto entre las mujeres fue para Lorena Acosta de Trelew, en tanto la quinta (de un total de 20 corredoras) fue para Celeste Torres de Esquel.

Por el lado de los varones, debemos señalar que cinco ciclistas llegaron “pegados” a la meta, donde la victoria quedó en poder del trelewense John Lloyd quien logró un tiempo de 2hs 23min 06seg, superando a Axel Galdames por el chasquido de un dedo, en tanto el tercer fue el interminable Marcos Aga quien arribó a la meta pegadito a sus predecesores, de la misma que el chileno José Luis Rodríguez y Gabriel Antorena, quienes completaron los primeros cinco lugares.

Debemos señalar que un total 94 corredores tomaron parte de estos increíbles 93km de ruta.

En lo que respecta al recorrido corto de 64km con bicicleta de Mountain Bike, las primeras de la rama femenina fueron Luisa Roberts, Valeria Mazurek y Alejandra Namuncurá; en tanto Luis Urdiles fue el más rápido de los varones, seguido por Facundo Alarcón y Tomas Williams, todos ellos de Esquel.