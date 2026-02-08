Operativo masivo en Los Alerces ante condiciones críticas

La lucha contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces ha entrado en una fase decisiva este domingo 8 de febrero debido a un pronóstico meteorológico altamente desfavorable. Luego de una jornada de sábado donde el termómetro alcanzó los 32°C en la zona del Lago Futalaufquen, las autoridades han catalogado el día de hoy como crítico ante el ingreso de un frente frío que traerá vientos intensos de hasta 60 kilómetros por hora. Estos factores climáticos generan un escenario de alto riesgo para la propagación de las llamas en un área que ya supera las 15.000 hectáreas afectadas en las zonas del Brazo Sur del Lago Menéndez, Lago Verde y Lago Rivadavia. Para mitigar este peligro, se ha ejecutado el mayor operativo de traslado aéreo en la historia del parque, movilizando a 90 brigadistas con equipamiento especializado hacia puntos estratégicos y de extrema dificultad geográfica como el Lago Hito, la Laguna Froilán y las nacientes del arroyo Centinela.

El despliegue total cuenta con la labor incansable de 278 personas en la jurisdicción, incluyendo un cuerpo de 200 combatientes que trabajan directamente en la línea de fuego. Este personal cuenta con el apoyo de una flota aérea de vanguardia que incluye helicópteros B3 Ibex, Bell 407, unidades de transporte del Ejército Argentino, aviones hidrantes de gran capacidad y aviones observadores para el monitoreo en tiempo real. Esta compleja arquitectura de emergencia es fruto de una coordinación estrecha entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y el Gobierno de la Provincia del Chubut, sumando además el respaldo operativo de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y brigadas forestales de distintas provincias. Mientras se aguarda que la llegada de nubosidad traiga lluvias aisladas para la madrugada del lunes, las cuadrillas mantienen una vigilancia férrea sobre las líneas de defensa y operan con autobombas tácticas para contener el avance del fuego hacia infraestructuras críticas.

En el aspecto preventivo y de seguridad pública, se ha dispuesto el cierre total de la Portada Norte del parque y se mantienen restricciones severas de tránsito en la Ruta Provincial 71 para asegurar el movimiento de los equipos de emergencia. Asimismo, se ha limitado la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen durante las horas de mayor calor para que los medios aéreos puedan realizar las maniobras de carga de agua con total seguridad. Las autoridades locales y el personal de guardaparques reiteran el pedido de máxima precaución a los visitantes y pobladores, recordando que la prioridad absoluta es la protección de la vida y de este valioso ecosistema patagónico que lucha por su preservación frente a la emergencia ígnea.

E.B.W.