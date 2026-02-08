La Plaza de Trevelin recupera su ritmo: el Blues y la solidaridad la llenaron de gente

La Plaza Coronel Fontana de Trevelin registra este domingo un cambio notable en su fisonomía habitual. Tras un período de poco flujo de público, el espacio central vuelve a concentrar una multitud en el marco de la jornada de cierre del 2° Festival Internacional de Blues. Las imágenes capturadas hoy muestran el sector de feriantes con plena concurrencia y el público ocupando la totalidad del predio con sus reposeras, recuperando la dinámica que caracteriza a los domingos de plaza y los eventos al aire libre en la localidad.

El festival reúne a más de 30 músicos nacionales e internacionales, destacándose para esta tarde la participación de la cantante estadounidense Crystal Thomas y de Ricardo Tapia, referente de La Mississippi. La propuesta se desarrolla con entrada libre y gratuita, permitiendo que tanto vecinos como turistas accedan a los shows de primer nivel que comenzaron a las 16 horas, en un ambiente donde la música en vivo y la feria regional son los ejes centrales del encuentro.

Más allá del despliegue artístico, la organización vincula el evento a una meta institucional de carácter urgente. Todo lo recaudado durante estas horas se destina a los Bomberos Voluntarios de Trevelin para la compra de un camión de ataque rápido diseñado para incendios forestales. De esta manera, el festival funciona como el motor principal de una campaña solidaria orientada a equipar a la dotación local frente a las contingencias de la temporada.

El movimiento en la plaza se mantiene firme durante esta tarde de domingo, con una grilla de artistas que marca el pulso en el corazón de Trevelin. La jornada busca consolidar la recaudación para los Bomberos y sostener la afluencia de gente hasta el cierre, concluyendo un fin de semana marcado por la música internacional y el apoyo a las instituciones locales.

E.B.W.