Domingo 08 de Febrero de 2026
08 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Tres viviendas allanadas en Trelew tras un grave episodio de violencia armada

Lo que comenzó como una amenaza a un vecino terminó con el secuestro de dos revólveres y equipamiento logístico. Los implicados quedaron imputados y a disposición de la autoridad judicial competente.
El Ministerio de Seguridad y Justicia informa que personal de la Policía del Chubut, dependiente de la Subcomisaría Barrio INTA de Trelew recibió este sábado una denuncia de un vecino en la que indicaba que sujetos identificados se presentaron en su domicilio, lo amenazaron y efectuaron al menos un disparo de arma de fuego antes de darse a la fuga en un vehículo.

 

En línea con las políticas de seguridad del Gobierno del Chubut, el personal policial actuó de manera inmediata y coordinada. Se iniciaron diligencias investigativas y se gestionaron rápidamente órdenes de allanamiento para dos viviendas en el Barrio Moreira III y una en el Barrio Moreira IV de Trelew.

 

Como resultado de las diligencias judiciales realizadas, se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo revólver calibre 38, un revólver calibre 22, un chaleco antibalas, municiones de distintos calibres, un equipo de comunicación tipo Handy con dos bases y cargador, y seis plantas de marihuana.

 

Asimismo, se identificó a los moradores de las viviendas allanadas. Los presuntos autores serán imputados conforme a la causa, con intervención de la autoridad judicial competente.

 

