07 de Febrero de 2026
07 de Febrero de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Independiente Deportivo tiene nuevo presidente

A partir de ahora será Jorge “Cucho” Fernández quien estará al frente de la institución
Tras llevarse a cabo la Asamblea Anual Ordinaria, Independiente Deportivo ya tiene nuevo presidente. Precisamente ayer se eligió a Jorge “Cucho” Fernández como responsable de esta institución deportiva, en reemplazo de Cristian Andrés quien ahora se sumó en el cargo de Vocal.

 

 

A partir de ahora, la nueva Comisión Directiva está integrada de la siguiente manera:

 

Presidente: Jorge Fernández

 

Vicepresidente: Nelson Muze

 

Secretario: Julio Padín

 

Pro Secretaria: Gisel Mera

 

Tesorera: Natalia Farroni

 

Pro Tesorero: Martín Mateo

 

Vocales: Cristian Andrés, Érika Torres y Natalia Calderón.

 

Vocales Suplentes: Luciano Garzonio, Sabrina Sosa y Agostina Diaz.

 

Revisores de Cuentas: Ernesto Procopi, Luis Fiyol, Adriana Garzón,

 

Santiago Schon y Luis Burgos.

 

