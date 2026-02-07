Independiente Deportivo tiene nuevo presidente

Tras llevarse a cabo la Asamblea Anual Ordinaria, Independiente Deportivo ya tiene nuevo presidente. Precisamente ayer se eligió a Jorge “Cucho” Fernández como responsable de esta institución deportiva, en reemplazo de Cristian Andrés quien ahora se sumó en el cargo de Vocal.
A partir de ahora, la nueva Comisión Directiva está integrada de la siguiente manera:
Presidente: Jorge Fernández
Vicepresidente: Nelson Muze
Secretario: Julio Padín
Pro Secretaria: Gisel Mera
Tesorera: Natalia Farroni
Pro Tesorero: Martín Mateo
Vocales: Cristian Andrés, Érika Torres y Natalia Calderón.
Vocales Suplentes: Luciano Garzonio, Sabrina Sosa y Agostina Diaz.
Revisores de Cuentas: Ernesto Procopi, Luis Fiyol, Adriana Garzón,
Santiago Schon y Luis Burgos.