Camping Los Maitenes: Domos, costa de lago, gastronomía y mas

En el corazón del Parque Nacional Los Alerces, el Camping Los Maitenes despliega una infraestructura pensada para el disfrute y la seguridad de los visitantes. Martín Valloggia, responsable del predio, brindó detalles sobre las comodidades que ofrece este espacio y puso especial énfasis en las normativas vigentes para el uso del fuego en un contexto de sequía.

Infraestructura y servicios de "elite"

El camping se extiende sobre un predio de 10 hectáreas, diseñado para albergar a una gran cantidad de turistas sin perder la comodidad. Entre sus principales características se destacan:

Capacidad de acampe: Cuenta con 125 parcelas distribuidas en el terreno.

Alojamiento exclusivo: Dispone de 12 domos , descritos por Valloggia como "la elite del verano".

Gastronomía y suministros: El visitante tiene acceso a un restaurante y una proveeduría dentro del predio.

Seguridad acuática: El camping posee costa del lago y cuenta con un servicio de guardavidas, garantizando un entorno de baño seguro para quienes disfrutan del día.

El uso del fuego: Camping organizado vs. libre

Uno de los puntos fundamentales de la gestión en Los Maitenes es la educación sobre el uso del fuego. Valloggia subrayó que los fogones están habilitados en el camping organizado hacia el este, ya que el espacio está administrado y concesionado.

El administrador hizo una distinción crucial para los residentes y turistas: en un camping organizado o agreste, existe una administración que supervisa constantemente. "En esos lugares está permitido hacer fuego, y hacer fuego no es una fogata gigante de dos metros, sino que un fuego para poder cocinar", aclaró.

En contraste, el camping libre tiene prohibido el uso del fuego debido a la falta de concesión y vigilancia. "La gente hace un fuego y se va, y esa brasa queda en peligro con el riesgo de incendio que tenemos dentro del parque nacional por la sequía", advirtió Valloggia.

Protocolos de prevención

Para minimizar riesgos, en Los Maitenes se explica a cada ingresante cómo manejar las llamas de forma responsable. El protocolo incluye medidas simples pero efectivas, como tirar un vaso de agua antes de ir a dormir para asegurar que, ante un eventual viento, las cenizas no se vuelen y generen un foco ígneo. Al estar concesionado, el predio cuenta con un servicio de gente constantemente mirando, lo que permite mantener la situación bajo control.

T.B