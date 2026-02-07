Detección temprana: Esquel suma cámaras inteligentes para combatir focos ígneos

El Gobierno Municipal de Esquel proyecta una importante inversión destinada a fortalecer la prevención y detección temprana de incendios forestales y urbanos, a través de la colocación de cámaras de última generación con inteligencia artificial en puntos estratégicos de la ciudad y su ejido.

La iniciativa es impulsada por el intendente Matías Taccetta y se desarrolla mediante un trabajo articulado entre la Subsecretaría de Espacios Verdes, a cargo de Carolina Lemir; la Dirección de Modernización del Estado, encabezada por Gustavo Tenuto; la Secretaría de Bosques; los Bomberos Voluntarios de Esquel y el INVAP, que aporta su experiencia tecnológica en el desarrollo de este tipo de sistemas.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 100 millones de pesos para la adquisición e instalación de tres a cinco cámaras tipo domo, equipadas con inteligencia artificial, capaces de detectar de manera temprana columnas de humo y la presencia de fuego. Estos dispositivos cuentan con un alcance visual de hasta 30 kilómetros, lo que permitirá una cobertura amplia y estratégica del territorio.

Las cámaras estarán ubicadas en puntos estratégicos, que serán definidos a partir de criterios técnicos, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta ante eventuales focos ígneos y minimizar el riesgo de propagación, tanto en los bosques comunales como en el ejido urbano de la ciudad.

Está previsto que tanto Bomberos Voluntarios como la Secretaría de Bosques tengan acceso directo al sistema de monitoreo. En caso de que alguna de las cámaras detecte una situación de riesgo, será el personal especializado el encargado de evaluar la información y tomar la decisión de intervenir de manera inmediata.

En ese marco, el intendente Matías Taccetta destacó la importancia de acompañar y fortalecer el trabajo de quienes están en la primera línea de respuesta. “Desde el municipio tenemos la decisión de invertir y apoyar a nuestros Bomberos Voluntarios y a las áreas que trabajan en la protección de nuestros bosques. Equiparnos con tecnología de última generación es clave para prevenir incendios y actuar con rapidez”, afirmó.

Asimismo, el intendente municipal remarcó que la prevención es una política central de la gestión. “Cuidar los bosques comunales y el ejido urbano de Esquel es cuidar a nuestros vecinos. Por eso apostamos a la tecnología y al trabajo conjunto entre el Estado municipal, las instituciones y organismos especializados”, concluyó Taccetta.

T.B