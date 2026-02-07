Chubut mantiene un fuerte operativo en la cordillera ante el avance de varios focos ígneos

El Gobierno del Chubut mantiene un amplio despliegue de brigadistas, bomberos y recursos materiales para combatir los incendios forestales que afectan a distintas zonas de la cordillera provincial.

Según el último informe técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, el incendio detectado el pasado 5 de enero en Puerto Patriada – zona Primera Cantera se encuentra contenido, aunque el sector denominado 2B permanece activo en todo su perímetro.

Asimismo, continúan las tareas de combate en el Parque Nacional Los Alerces, mientras que el foco ígneo registrado en el barrio El Coirón de Esquel fue controlado. En tanto, el incendio en la Desembocadura El Tigre – Lago Cholila permanece activo.

Puerto Patriada

En Puerto Patriada, la vegetación afectada corresponde a arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Durante la jornada del viernes, la temperatura máxima alcanzó los 25 °C, con vientos del sector oeste de entre 15 y 25 km/h. En ese contexto, en los sectores de El Coihue y El Retamal se realizaron recorridos preventivos con personal de la Base Lago Puelo, Protección Ciudadana y SPLIF Bariloche, sin registrarse reactivaciones.

En la zona de La Burrada, trabajó personal de Las Golondrinas con una autobomba, junto a personal de la Estancia Compañía Tierras del Sud, realizando recorridos y enfriamiento de puntos calientes.

En el sector denominado “Tinelli”, continuó trabajando personal de la BNS del SNMF–AFE, con recorridas, repaso de líneas cortafuegos y enfriamientos. En ese sector operaron medios aéreos, y brigadistas de Córdoba realizaron un reconocimiento del área para incorporarse a las tareas previstas para este sábado, jornada en la que se esperan temperaturas de hasta 30 °C y vientos del oeste de 20 a 30 km/h.

Para este sábado, se prevé continuar con recorridas y consolidación de trabajos en El Coihue, La Burrada y El Retamal, mientras que en el sector Tinelli operará personal de Córdoba y SPLIF Bariloche. Los medios aéreos trabajarán a requerimiento del personal de línea, según las condiciones de visibilidad.

En el operativo participan dos aviones anfibios, dos aviones hidrantes, tres helicópteros con helibalde del SNMF–AFE y un helicóptero con helibalde de 4.500 litros aportado por la Provincia de Río Negro.

Parque Nacional Los Alerces

En el sector 5 – Villa Lago Rivadavia / Lago Rivadavia, la superficie afectada se estima en 16.765 hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal.

Durante la jornada del viernes, en el sector Matuka se realizaron fajas de contención y enfriamiento de puntos calientes. En la zona de la Eco Aldea, personal de la Base Cholila trabajó con una autobomba en un área con presencia de turba y múltiples puntos calientes.

En el Cañadón de Roberts, brigadistas de Córdoba contuvieron reactivaciones con herramientas manuales y equipos de agua. En tanto, en los sectores Container y Vaca Muerta no se registró actividad sobre el perímetro, aunque persisten puntos calientes dentro del área afectada.

En Sánchez Core, se reforzaron líneas y se detectaron puntos calientes en zonas altas, por lo que helicópteros con helibalde y aviones hidrantes realizaron lanzamientos. En el sector Villarino, el personal fue helitransportado para trabajar sobre puntos calientes y reforzar fajas, mientras que en la zona baja se realizaron recorridos y enfriamientos con autobombas.

En Goya, se efectuaron recorridos, detección y enfriamiento de puntos calientes, con apoyo de maquinaria pesada del SPMF y de Vialidad Nacional, que construyó aproximadamente 4.000 metros de fajas. Asimismo, una motoniveladora de la Administración de Vialidad Provincial repasó el camino de acceso a la Estancia Signetti.

Para este sábado, continuarán las tareas de detección y enfriamiento de puntos calientes en todos los sectores, con refuerzo de líneas y apoyo de maquinaria y medios aéreos.

Incendio controlado – Barrio El Coirón, Esquel

El incendio detectado el jueves 5 de febrero en el barrio El Coirón se encuentra controlado. El foco afectó pastizales y arbustos.

En las últimas horas, personal de la Base Trevelin y Bomberos Voluntarios de Esquel realizó recorridos de detección de puntos calientes, enfriamientos con equipos de agua y autobomba, y trabajos de línea con herramientas manuales. La zona permanecerá bajo observación durante este sábado.

Incendio activo – Desembocadura El Tigre / Lago Cholila

El incendio detectado el jueves 5 de febrero en la Desembocadura del Río Tigre, Lago Cholila, afecta aproximadamente 180 hectáreas de bosque nativo y permanece activo.

Durante las últimas horas operaron medios aéreos hasta el ingreso del personal, y brigadistas de la Base Cholila y de la BNS del SNMF–AFE fueron helitransportados al área. Las tareas se concentraron en el flanco derecho, donde el fuego presentó mayor propagación, generando focos secundarios y superando en dos oportunidades las líneas construidas.

El avance del fuego continúa favorecido por la pendiente y la carga de combustible vegetal. Se realizaron líneas cortafuegos con herramientas manuales y enfriamientos con equipos de agua, con apoyo permanente de medios aéreos.

Para este sábado, se prevé continuar los trabajos sobre el flanco derecho, con la incorporación de combatientes de Entre Ríos y nuevos helitransportes de brigadistas.

En este operativo participan dos aviones anfibios, dos aviones hidrantes, tres helicópteros con helibalde del SNMF–AFE y un helicóptero con helibalde de 4.500 litros aportado por la Provincia de Río Negro.

T.B