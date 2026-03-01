El Regimiento “Coraceros General Pacheco” celebra 200 años de historia y servicio

El Ejército Argentino conmemorará el próximo 1.º de marzo el 200.° aniversario de la creación del Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco”, unidad histórica del Arma de Caballería cuyo origen se remonta al 1.º de marzo de 1826.

La ceremonia central se llevará a cabo en la Guarnición Ejército Esquel y contará con la presencia de autoridades militares y civiles, veteranos de la Guerra de Malvinas, personal en actividad y en situación de retiro, autoridades eclesiásticas e invitados especiales de la comunidad.

El Regimiento se organizó inicialmente con suboficiales provenientes del Regimiento de Granaderos a Caballo, tras las campañas independentistas en Chile, Perú y Ecuador. Bajo el mando del entonces teniente coronel Ángel Pacheco, se destacó en la guerra contra el Imperio del Brasil; combatió en Ombú, Ituzaingó y Camacuá y forjó, desde sus inicios, una tradición de valor y eficacia en el combate.

A lo largo de su historia, participó en la Guerra del Paraguay y en las campañas al desierto. Durante estas últimas, su actuación a órdenes del coronel Conrado Villegas le valió el reconocimiento como el legendario “Tres de Fierro”. Además, contribuyó a la fundación de importantes centros urbanos, como Trenque Lauquen y San Martín de los Andes, y consolidó su vínculo con el proceso de organización territorial del país.

Desde 1964 tiene su asiento en la ciudad de Esquel, donde desarrolló una marcada especialización en el ambiente de montaña y fortaleció el vínculo con la comunidad patagónica. En 1982 participó en la Gesta de las Malvinas, desplegó las secciones de exploración “Águila” y “Cobra” y fue la única unidad de Caballería que empleó vehículos blindados en el teatro de operaciones del Atlántico Sur.

En la actualidad, como Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco”, continúa cumpliendo su misión específica de exploración y seguridad, caracterizada por la movilidad, la flexibilidad y la versatilidad. Además, lleva a cabo tareas de apoyo a la comunidad en la Comarca Andina.

Al cumplirse dos siglos de su creación, el Regimiento reafirma su compromiso con la defensa de la Nación y honra el legado de los coraceros que forjaron su gloriosa historia en tres guerras, nueve campañas y veintiséis combates.

R.G.