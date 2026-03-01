14°
Domingo 01 de Marzo de 2026
Policía del Chubut rechazó la primera oferta salarial y continúa la negociación

El Consejo de Bienestar Policial presentó una contrapropuesta que está bajo análisis del Gobierno provincial. No hay medidas de fuerza previstas.
El Consejo de Bienestar Policial (COBIPOL) informó que rechazó la propuesta salarial inicial presentada por el Gobierno de Chubut en el marco de las paritarias en curso.

 

Desde el organismo indicaron que elevaron una oferta alternativa que actualmente es evaluada por el Ministerio de Economía provincial. Las partes se encuentran en un cuarto intermedio y aguardan una nueva respuesta oficial durante la próxima semana.

 

La propuesta del Ejecutivo contemplaba un aumento correspondiente únicamente a marzo, a percibirse en abril. De manera estimativa, el incremento representaría alrededor de $27.000 para un agente de la agrupación comando y unos $21.000 para un agente de servicios.

 

El Consejo señaló que el porcentaje ofrecido no resulta suficiente frente al contexto inflacionario y confirmó que no se convocaron marchas ni medidas de protesta mientras continúan las negociaciones.

 

 

