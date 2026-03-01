14°
Domingo 01 de Marzo de 2026
01 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Escalada militar entre Estados Unidos e Irán en el Golfo de Omán

Un buque de guerra iraní fue hundido durante un operativo estadounidense en un contexto de creciente tensión regional que también involucra a Israel.
Por Redacción Red43

Las fuerzas de Estados Unidos informaron que atacaron y hundieron una corbeta iraní en el Golfo de Omán, en el marco de un operativo militar en la zona. Según el Comando Central de Estados Unidos, la embarcación pertenecía a la clase Jamaran y se hundió tras ser alcanzada frente a la costa iraní.

 

El episodio se produce en medio de una escalada entre Irán y Estados Unidos, con participación de Israel. La tensión se intensificó tras recientes ataques y contraataques en la región, incluidos incidentes en el estrecho de Ormuz y bombardeos en territorio israelí, lo que generó repercusiones diplomáticas y preocupación por la estabilidad en Medio Oriente.

 

 

R.G.

 

