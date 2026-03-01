14°
Domingo 01 de Marzo de 2026
RED43 sociedad #Esquel
01 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El quirófano móvil atenderá esta semana en la Unión Vecinal Lennart Englund

Se realizarán castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación de manera gratuita, sin turno previo y por orden de llegada.
Por Redacción Red43

El quirófano móvil funcionará durante esta semana en la sede de la Unión Vecinal Lennart Englund, donde se brindarán servicios de castración, aplicación de vacuna contra la rabia y desparasitación de mascotas.

 

La atención será gratuita, sin turno previo, por orden de llegada y con cupos limitados por día.

 

El cronograma establecido es el siguiente: lunes, miércoles y viernes desde las 8:00; martes y jueves a partir de las 13:30.

 

Para consultas, comunicarse al 2945 683241.

 

 

 

R.G.

 

