1° de marzo: un llamado global a la Cero Discriminación

Cada 1° de marzo se conmemora el Día de la Cero Discriminación, una iniciativa que nació en 2013 impulsada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida y que hoy se consolidó como un llamado global a erradicar toda forma de trato desigual.



La discriminación se expresa a través de exclusiones o restricciones basadas en motivos como el origen, el género, la edad, la religión, la orientación sexual, la discapacidad, la condición social o el estado de salud. Estas prácticas vulneran derechos fundamentales y afectan no solo a quienes las padecen, sino también al conjunto de la sociedad.



El principio de igualdad y no discriminación está reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.



La fecha invita a reflexionar sobre prejuicios y estereotipos aún presentes en la vida cotidiana y a reforzar el compromiso colectivo con sociedades más justas, inclusivas y respetuosas.

R.G.