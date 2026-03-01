Científicos patagónicos estudiaron cómo plantas nativas resisten metales pesados en marismas

Investigadores del CONICET con sede en Puerto Madryn dieron a conocer un estudio que analiza la respuesta de plantas nativas de marismas ante la presencia de plomo (Pb) y zinc (Zn), dos metales pesados frecuentes en zonas costeras impactadas por la actividad humana.



El trabajo fue desarrollado por María de la Paz Pollicelli y Yanina Idaszkin, del IPEEC-CONICET, junto a Federico Márquez, del IBIOMAR-CONICET, quienes integran el CCT CONICET-CENPAT.



La investigación se enfocó en Limonium brasiliense y Atriplex vulgatissima, especies adaptadas a ambientes salinos que predominan en las marismas del norte patagónico, como la ubicada en el Riacho San José, dentro del sitio Ramsar de Península Valdés. Estos humedales funcionan como áreas de transición entre la tierra y el mar y desempeñan un papel fundamental en la retención de contaminantes, aunque también son ecosistemas especialmente frágiles.



A través de ensayos controlados, el equipo expuso ambas plantas a plomo y zinc —por separado y en combinación— para evaluar cómo se acumulan en raíces y partes aéreas, además de analizar distintos indicadores morfológicos y fisiológicos. Los resultados evidenciaron comportamientos distintos: Limonium brasiliense mostró capacidad para estabilizar el plomo y absorber zinc, mientras que Atriplex vulgatissima tendió a retener ambos metales principalmente en sus raíces.



Desde el equipo remarcaron que, en un escenario global donde las marismas son consideradas ambientes vulnerables, este tipo de estudios no solo amplía el conocimiento científico, sino que aporta herramientas concretas para el monitoreo ambiental, la planificación costera y el diseño de estrategias de restauración. Asimismo, subrayaron que los humedales son sistemas dinámicos y estratégicos cuya conservación requiere información basada en evidencia científica.

R.G.