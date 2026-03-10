21°
pais |
Por Redacción Red43

El polémico “homenaje” de un municipio a las mujeres: les regalaron baldes, escobas y escurridores

Fue en el marco de la celebración de su día. También hubo elección de reina y “desafíos de pastelería”. La insólita justificación del intendente. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Colonia Aurora, en la provincia de Misiones, se convirtió en blanco de críticas en las últimas horas, por el insólito festejo que organizó para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en el que entregó a algunas de las asistentes escobas, baldes y escurridores.

 

La fiesta municipal tuvo lugar este 7 de marzo y contó con diferentes actividades, entre ellas la elección de “reina y princesas”, “desafíos de pastelería”, una charla informativa sobre la prevención del cáncer de piel, música en vivo, sorteos y juegos.

 

En ese marco, se entregaron a las participantes escobas, baldes y escurridores, hecho que acumuló una catarata de críticas en las redes sociales, donde se advirtió sobre la violencia del discurso patriarcal que difunde con esos obsequios el Municipio de Colonia Aurora sobre el rol que debe ocupar la mujer. El intendente, Carlos “Cali” Goring, intentó justificar lo ocurrido asegurando que las herramientas de limpieza formaban parte de un juego interactivo.

 

"Estaba incluido en el propio juego donde hacían mímicas sobre tareas y el público tenía que adivinar lo que están haciendo. Y eso se le entregó un regalito por las mímicas relacionado al propio juego. Y donde a una le tocó la escoba, a otro un escurridor, otro un balde. Fue lo único de limpieza que dimos y porque todos nos reímos tanto y era algo donde se divirtieron todas", señaló Goring en diálogo con Arriba Misiones.

 

El jefe municipal no solo no hizo autocrítica sobre la violencia de su mensaje, sino que hasta se animó a asegurar que las mujeres en la actualidad “ya tienen la igualdad” y solo se sigue conmemorando el Día Internacional de la Mujer para “no “olvidar lo que pasó”, como si el patriarcado y sus dinámicas ya fuesen un tema del pasado.

 

“Hoy ya en esta época se conmemora porque también se ha logrado, ya tienen la igualdad y están en todas las áreas de trabajo. La mujer cumple un rol importante y se festeja para no olvidar lo que pasó y la lucha y también recordar la importancia de una mujer", dijo en ese sentido.

 

Fuente: Arriba Misiones

 

 

