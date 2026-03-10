Beneficiaba a su pareja con contrataciones públicas: se inicia el juicio a una exfuncionaria

Este martes 10 dará inicio en Rawson al primer juicio escabinado en la zona. Es un sistema mixto en la justicia penal: un tribunal con tres jueces técnicos y dos ciudadanos comunes sorteados del padrón bajo la misma modalidad que en un juicio por jurados La audiencia de voir dire o de selección de jueces se iniciará este martes 10, en la Oficina Judicial de Rawson. Se elegirán dos jueces titulares y dos suplentes.

Una vez conformado el tribunal que ya cuenta con los tres jueces técnicos, María Laura Martini, Eve Ponce y Jorge Novarino, se proseguirá con la sustanciación del juicio. El fiscal será Omar Rodríguez en tanto que la defensa de la imputada Carolina Pardo Said está a cargo de Diego Cruceño.

La jueza Karina Breckle resolvió enviar a juicio oral a Carolina Pardo Said por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Se la acusa de direccionar contrataciones públicas en favor de su pareja cuando era jefa del Departamento de Compras del Ministerio de Seguridad de Chubut.

Pardo Said habría intervenido en distintas contrataciones directas entre 2022 y 2023 por un monto superior a un millón de pesos, favoreciendo de manera irregular a su pareja, Vicente Andrés García.

Los trabajos contratados abarcaron reparaciones mecánicas, refacciones edilicias y servicios eléctricos para dependencias oficiales.

La magistrada consideró procedente avanzar a la instancia de debate y el mismo debería realizarse bajo la modalidad de jurado escabinado, lo que implica la organización de un nuevo tipo de proceso para la Oficina Judicial de la capital provincial.

Según la Agencia de Comunicación Judicial, la figura del jurado escabinado corresponde el juzgamiento de aquellos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

Con información del MPF