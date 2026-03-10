Golpe al bolsillo: volvieron a subir los combustibles en Esquel

Los precios de los combustibles volvieron a actualizarse en Esquel y desde este martes 10 de marzo los automovilistas encuentran nuevos valores en los surtidores de las estaciones de servicio de la ciudad.

Tras la actualización aplicada este martes, la nafta súper está a $1.665 por litro, la nafta Infinia quedó en $1.795 por litro, el diésel 500 a $1.917 por litro y, finalmente, diésel Infinia en $2.018 por litro.

La suba ya había sido anticipada por referentes del sector petrolero y se da en un contexto internacional marcado por la tensión en Medio Oriente. La escalada del conflicto impactó en el mercado energético y llevó al barril de petróleo Brent a superar nuevamente los 100 dólares, una referencia clave para la formación de precios en Argentina. Este escenario global terminó trasladándose al mercado local.

En comparación con febrero, los valores actuales muestran un incremento promedio que se ubica entre el 3% y el 5%, dependiendo de la marca y del tipo de combustible. Desde las petroleras señalaron que estos ajustes responden a la necesidad de acompañar la variación de costos y la carga impositiva vigente.

En tanto, desde el sector de las estaciones de servicio indicaron que, pese a las actualizaciones en los precios, el nivel de ventas se mantiene relativamente estable, aunque sin registrar repuntes significativos en la demanda.

R.G.