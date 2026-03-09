18°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 09 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad inversionesEsquelviñedos
09 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Proyecto de viñedos y departamentos de categoría para Esquel

El intendente confirmó que inversores de Buenos Aires presentaron la carpeta para un desarrollo que generará más de 50 puestos de trabajo mediante políticas de exenciones impositivas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió al avance de nuevas inversiones en la ciudad, confirmando gestiones realizadas durante la mañana de hoy con un grupo inversor que ya formalizó su propuesta técnica. "Hablé hoy a la mañana con un inversor que ya presentó la carpeta en nuestra ciudad, en Viñedo, en una bodega y complejos de departamentos de categoría", señaló el mandatario, recordando que ya había anticipado este inicio en su discurso de apertura de sesiones. Según precisó, "la semana pasada ya iniciaron la presentación de la carpeta".

 


Taccetta adelantó que el proyecto tendrá una presentación formal fuera de la localidad: "Van a hacer un anuncio y lanzamiento de este proyecto por de más ambicioso en Buenos Aires, porque hay gente de Buenos Aires que viene a invertir acá, a nuestra ciudad". 

 


Respecto a los beneficios para la comunidad local, el intendente destacó la reactivación económica que implicará la obra: "Seguramente en los próximos meses ya veremos movimiento, generación de trabajo, más de 50 puestos de trabajo que se van a generar en ese lugar".

 


El intendente vinculó este desembarco de capitales con la estrategia legislativa y fiscal de su gestión. "Nos llena de orgullo que con políticas públicas bien definidas y con exenciones impositivas, que dijimos que iba a funcionar y no iba a perjudicar a las arcas municipales, estamos demostrando un cambio y una transformación en la ciudad", concluyó.

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Arroyo Pescado: Bomberos combaten un incendio de campo por caída de rayo
2
 Violencia y descontrol en Río Pico: Padre e hijo detenidos tras atacar la comisaría
3
 El Vivero Municipal de Esquel abre sus puertas para una jornada de aprendizaje y naturaleza
4
 Axel Alarcón clasificó para el Mundial de Oceanman en República Dominicana
5
 Incidentes en Río Pico tras un operativo policial
1
 Proyecto de viñedos y departamentos de categoría para Esquel
2
 El Gobierno promulgó la Ley Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años
3
 "La familia está esperando": Vecinos celebraron la adjudicación de lotes en Valle Chico
4
 Megaoperativo en Comodoro: caen dos implicados en tentativa de homicidio y ataques armados
5
 Irán tiene nuevo líder supremo: Mojtaba Jameneí fue elegido tras la muerte de su padre
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -