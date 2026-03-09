Proyecto de viñedos y departamentos de categoría para Esquel

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió al avance de nuevas inversiones en la ciudad, confirmando gestiones realizadas durante la mañana de hoy con un grupo inversor que ya formalizó su propuesta técnica. "Hablé hoy a la mañana con un inversor que ya presentó la carpeta en nuestra ciudad, en Viñedo, en una bodega y complejos de departamentos de categoría", señaló el mandatario, recordando que ya había anticipado este inicio en su discurso de apertura de sesiones. Según precisó, "la semana pasada ya iniciaron la presentación de la carpeta".



Taccetta adelantó que el proyecto tendrá una presentación formal fuera de la localidad: "Van a hacer un anuncio y lanzamiento de este proyecto por de más ambicioso en Buenos Aires, porque hay gente de Buenos Aires que viene a invertir acá, a nuestra ciudad".



Respecto a los beneficios para la comunidad local, el intendente destacó la reactivación económica que implicará la obra: "Seguramente en los próximos meses ya veremos movimiento, generación de trabajo, más de 50 puestos de trabajo que se van a generar en ese lugar".



El intendente vinculó este desembarco de capitales con la estrategia legislativa y fiscal de su gestión. "Nos llena de orgullo que con políticas públicas bien definidas y con exenciones impositivas, que dijimos que iba a funcionar y no iba a perjudicar a las arcas municipales, estamos demostrando un cambio y una transformación en la ciudad", concluyó.

E.B.W.