11 de Marzo de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Desafío en La Zeta: todo lo que tenés que saber sobre el Acuatlón de este sábado

Con distancias de hasta 750 metros de nado y 5 km de trote, la cita deportiva promete una jornada intensa frente al parador. Conocé los costos, horarios y requisitos para participar.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Laguna La Zeta se prepara para recibir una nueva jornada de Acuatlón (Swim + Run) este sábado 14 de marzo. La competencia, que tendrá como punto de encuentro el sector frente al parador, ofrece opciones tanto para atletas experimentados como para quienes deseen participar de manera recreativa.

 

Categorías y distancias

 

El evento contará con dos modalidades principales:

 

Competitivo: Se podrá optar por dos distancias: 500 mts de natación y 3 km de pedestrismo, o bien 750 mts a nado y 5 km de trote. Esta modalidad permite la participación individual ($20.000) o en equipos ($25.000).

 

Recreativo: Mantendrá las mismas distancias que el competitivo, con el uso de boya obligatorio. El costo para mayores de 16 años es de $8.000.

Mapas de cada disciplina

 

 
 

 

Cronograma del sábado

 

La actividad comenzará temprano en la zona del parador:

 

Acreditación: 10:30 hs.

 

Largada: 12:00 hs.

 

Requisitos y pasos para inscribirse

 

Los interesados deben completar el formulario de inscripción, realizar el pago y enviar el comprobante al número de contacto 11-55832737. Además, es obligatorio descargar el deslinde de responsabilidad y llevarlo firmado el día del evento.

Link del formulario: https://forms.gle/3a63PqcjsNVZ7Ycq5

 

Importante

Las personas que deseen participan deben de completar la inscripción antes del viernes a las 12 AM.

 

El día sábado no habrá inscripcion, solo se realizará la acreditación para entrega de números, kits y el ingreso al parque cerrado. 

La actividad se puede suspender por la presencia de tormenta eléctrica. En caso de que sea lluvia o llovizna, el evento se realizará de igual manera.





M.G

 

