Campaña Antigripal 2026: conocé quiénes deben vacunarse y dónde asistir

Este miércoles se puso en marcha oficialmente la Campaña Antigripal 2026 con la distribución de la nueva cepa en todos los centros de salud y el vacunatorio del Hospital Zonal. El operativo de este año cuenta con una ventaja fundamental: la llegada anticipada de las dosis para inmunizar a la población antes de que comience la circulación fuerte del virus.

Ivana Cáceres, referente del área, destacó la importancia de este inicio temprano: "El año pasado las vacunas llegaron a fines de abril y mucha gente ya se había enfermado. Este año llegaron antes y la idea es vacunar lo más pronto posible", señaló.

Población objetivo

La campaña está dirigida específicamente a los siguientes grupos:

Niños: de 6 meses a 2 años de edad.

Personas de 2 a 64 años: únicamente con factores de riesgo (enfermedades cardíacas, respiratorias o inmunocomprometidos).

Mayores de 65 años.

Personal estratégico: Salud, Bomberos, Policía y Brigadistas.

Embarazadas y puérperas: hasta 10 días después del parto.

Horarios y centros de atención

La vacunación se realiza de lunes a viernes en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Es importante tener en cuenta que, por protocolo, las heladeras se cierran media hora antes del fin de la jornada

Para quienes no pueden asistir durante la semana, los días sábados habrá atención en los centros de Bellavista, Don Bosco y Cabral.

Dudas frecuentes

Ante la consulta sobre qué sucede si una persona ya presenta síntomas o estuvo enferma recientemente, Cáceres aclaró: "Te podés venir a vacunar igual; una vez que ya pasaste la sintomatología, podés acercarte y recibir la dosis".

Desde el área de salud resaltaron la buena respuesta de la comunidad en este primer día, con vecinos que se acercaron tanto por derivación médica como por haberse informado a través de los medios de comunicación.









M.G