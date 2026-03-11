Siguen abiertas las inscripciones para el Torneo de Futbol Infantil “Del Campo Cup”

Muchos preguntan, pero pocos concretan. Es difícil realizar un torneo de Fútbol Infantil y no hay que perder la oportunidad de que eso suceda. Aparte, teniendo en cuenta lo grande que es Esquel en eso de juntar equipos de fútbol infantil, no puede ser tan difícil conseguir doce equipos, cuatro por categoría, que quieran participar de esta fiesta.

El Club Social y Deportivo Del Campo está organizando la primera edición del Torneo “Del Campo Cup”, torneo de fútbol infantil que se jugará en modalidad 7, para las categorías 2015, 2016 y 2017.

Esta primera edición se jugará durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo (fin de semana largo) en tres canchas simultáneas dentro del Estadio Municipal de Esquel.

Se usará el reglamento de fútbol 7, donde se jugarán dos tiempos de 20 minutos con cinco de descanso. La idea es realizar cuadrangulares en todas las categorías en un torneo todos contra todos, jugando luego semifinales y finales, asegurando un mínimo de cinco partidos por equipo.

Las inscripciones por equipo tienen un costo de 100 mil pesos y aunque las categorías son puras se pueden completar con jugadores de menor edad, aunque hay que tener en cuenta que un jugador no puede integrar dos listas de buena fe.

Se cursaron invitaciones a distintos equipos de la provincia, como ser Trevelin, Tecka, José de San Martín, Gobernador Costa, Rio Pico, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, entre otros lugares, como así también de Chile donde también se desarrolla el fútbol infantil.

Recordemos que de este estilo de campeonato (algunos en futsal y otros en futbol 7) se jugaron en José de San Martín con el tradicional “Torneo Sanmartinianito”, en Rio Pico con “Pequeños Gigantes” y en Futaleufú con la “Futa Cup”.

Los equipos interesados en participar del torneo podrán comunicarse por WhatsApp a los números 2945 598196 o al 2945 543521.