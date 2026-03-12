13°
22° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina clima Comarca AndinaPronostico del tiempoEl BolsónLago PueloEl Hoyo
12 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Un día bastante lindo en la Comarca

El jueves arrancó con nubosidad variable en la Comarca Andina y un clima bastante agradable para comenzar la jornada. Con el correr de las horas se espera un día estable, aunque el pronóstico deja algunos detalles para tener en cuenta.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La jornada comenzó con temperaturas cercanas a los 11° o 12° en distintos puntos de la Comarca Andina, con cielo parcialmente nublado en localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén.

 

Durante las primeras horas del día el viento se mantiene leve.

 

Una tarde cercana a los 20°

Con el paso de las horas se espera que la temperatura vaya en aumento y durante la tarde podría ubicarse cerca de los 20°, generando un ambiente agradable en la Comarca.

 

El viento continuará siendo leve y no se esperan cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

 

 

Sin lluvias en el pronóstico

Tanto el pronóstico oficial como otros modelos meteorológicos coinciden en que no hay probabilidades de precipitaciones para este jueves en la Comarca.

 

El cielo se mantendría con nubosidad variable durante gran parte del día.

 

📸 ¿Cómo está el clima en tu localidad?
Podés enviar tu foto o comentario al WhatsApp de Red43 Comarca Andina: 2945 58-4080.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trevelin habilita un nuevo acceso al Río Grande tras un reclamo histórico de una familia de la zona
2
 Trueque en Esquel: “Plata no, solamente trabajamos con créditos y cambiando un producto por otro"
3
 Campaña solidaria por la salud del joven atropellado en Trevelin
4
 QEPD: Diego Armando Leal
5
 Nuevo proyecto para la ciudad: la transformación del microcentro
1
 Esquel: el tiempo se mantiene estable pero con descenso de temperatura
2
 Un día bastante lindo en la Comarca
3
 Senadores tendrán un nuevo aumento y sus sueldos rondarán los $11 millones
4
 Comenzaron los trabajos para la red de gas hacia Valle Chico
5
 "La Muni Cerca Tuyo" llega este jueves 13 al barrio 28 de Junio
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -