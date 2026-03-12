Un día bastante lindo en la Comarca

La jornada comenzó con temperaturas cercanas a los 11° o 12° en distintos puntos de la Comarca Andina, con cielo parcialmente nublado en localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén.

Durante las primeras horas del día el viento se mantiene leve.

Una tarde cercana a los 20°

Con el paso de las horas se espera que la temperatura vaya en aumento y durante la tarde podría ubicarse cerca de los 20°, generando un ambiente agradable en la Comarca.

El viento continuará siendo leve y no se esperan cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Sin lluvias en el pronóstico

Tanto el pronóstico oficial como otros modelos meteorológicos coinciden en que no hay probabilidades de precipitaciones para este jueves en la Comarca.

El cielo se mantendría con nubosidad variable durante gran parte del día.

O.P.