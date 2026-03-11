Conflicto en Bosques: trabajadores iniciaron una retención de servicios por tiempo indeterminado

El conflicto laboral en la Secretaría de Bosques escaló este martes hacia una medida de fuerza directa. Ante la falta de respuestas a la nota formal presentada por ATE Seccional Esquel el pasado 9 de marzo, los trabajadores dependientes del organismo decidieron iniciar una retención de servicios y manifestación en el edificio de la Secretaría.

La medida, que comenzó ayer 10 de marzo, se mantiene firme y los empleados confirmaron que la protesta continuará durante la jornada de mañana y por tiempo indeterminado, hasta que las autoridades provinciales brinden una respuesta concreta a sus demandas.





Los puntos del reclamo

Desde el gremio estatal explicaron que la decisión de profundizar el plan de lucha se fundamenta en dos ejes principales:

Apertura de paritarias sectoriales: Reclaman una discusión urgente para mejorar las condiciones salariales y laborales del personal. Reincorporación de despedidos: Denuncian la desvinculación de trabajadores y exigen su inmediata continuidad laboral.

Manifestación en el edificio central

Durante la jornada del martes, los trabajadores se concentraron en las instalaciones de la Secretaría para visibilizar el malestar. Según indicaron desde la conducción de ATE, la retención de servicios implica la paralización de las tareas administrativas y operativas habituales.

"La medida de acción directa se extenderá hasta tanto se den respuesta a estos reclamos", sostiene el documento enviado a la Secretaría de Trabajo. De no obtener una convocatoria oficial en las próximas horas, los trabajadores adelantaron que definirán nuevas medidas a seguir en asamblea permanente.









M.G