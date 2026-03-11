14°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 11 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelATESecretaria de Bosques
11 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Conflicto en Bosques: trabajadores iniciaron una retención de servicios por tiempo indeterminado

Tras la falta de respuesta a los reclamos presentados por ATE, el personal se manifiesta en el edificio de la Secretaría. Exigen la apertura de paritarias y la reincorporación de trabajadores despedidos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El conflicto laboral en la Secretaría de Bosques escaló este martes hacia una medida de fuerza directa. Ante la falta de respuestas a la nota formal presentada por ATE Seccional Esquel el pasado 9 de marzo, los trabajadores dependientes del organismo decidieron iniciar una retención de servicios y manifestación en el edificio de la Secretaría.

 

La medida, que comenzó ayer 10 de marzo, se mantiene firme y los empleados confirmaron que la protesta continuará durante la jornada de mañana y por tiempo indeterminado, hasta que las autoridades provinciales brinden una respuesta concreta a sus demandas.

 

 

Los puntos del reclamo

 

Desde el gremio estatal explicaron que la decisión de profundizar el plan de lucha se fundamenta en dos ejes principales:

 

  1. Apertura de paritarias sectoriales: Reclaman una discusión urgente para mejorar las condiciones salariales y laborales del personal.

     

  2. Reincorporación de despedidos: Denuncian la desvinculación de trabajadores y exigen su inmediata continuidad laboral.

     

Manifestación en el edificio central

 

Durante la jornada del martes, los trabajadores se concentraron en las instalaciones de la Secretaría para visibilizar el malestar. Según indicaron desde la conducción de ATE, la retención de servicios implica la paralización de las tareas administrativas y operativas habituales.

 

"La medida de acción directa se extenderá hasta tanto se den respuesta a estos reclamos", sostiene el documento enviado a la Secretaría de Trabajo. De no obtener una convocatoria oficial en las próximas horas, los trabajadores adelantaron que definirán nuevas medidas a seguir en asamblea permanente.




M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trevelin habilita un nuevo acceso al Río Grande tras un reclamo histórico de una familia de la zona
2
 Campaña solidaria por la salud del joven atropellado en Trevelin
3
 Trueque en Esquel: “Plata no, solamente trabajamos con créditos y cambiando un producto por otro"
4
 QEPD: Diego Armando Leal
5
 Nuevo proyecto para la ciudad: la transformación del microcentro
1
 Reconocimiento al mérito: seis chubutenses fueron distinguidas en la Legislatura
2
 Chubut: se pondrá en marcha el Programa Federal de Protección a la Primera Infancia
3
 Escándalo por video en redes: Miquelarena pidió que lo investiguen en la Fiscalía
4
 Conflicto en Bosques: trabajadores iniciaron una retención de servicios por tiempo indeterminado
5
 Martín León no hace otra cosa que correr, correr y correr
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -