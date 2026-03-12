15°
Jueves 12 de Marzo de 2026
12 de Marzo de 2026
espectaculos
Por Redacción Red43

Bandoneón y comida gourmet este domingo en El Cedro

Merlina ilundain llega desde Mar del Plata con su propuesta, y también se presenta el sábado en Trevelin.
Merlina Ilundain es una cantautora y bandoneonista de Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina). Su propuesta fusiona líricas poéticas con el tango, partiendo de sus raíces para desarrollar una identidad propia a través de canciones originales.

 

En su formato solista, voz y bandoneón —instrumento heredado de su bisabuelo marplatense de origen italiano— dialogan en un lenguaje íntimo y personal, que resignifica el repertorio tradicional y abre nuevos paisajes sonoros.
El 15 de marzo recibimos en El Cedro a la bandoneonista y cantante Merlina Ilundain.

 

En esta gira por la Patagonia, Merlina lleva su concierto a distintos espacios culturales para compartir el tango desde la cercanía y la escucha.

 

Este sábado estará en Arcos Al Sur, Trevelin, presentándose junto a Leila Cherro. Y el domingo, será el turno de Esquel, en El Cedro, ubicado en calle Rivadavia 825.

 

SL

 

 

