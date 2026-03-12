Bandoneón y comida gourmet este domingo en El Cedro

Merlina Ilundain es una cantautora y bandoneonista de Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina). Su propuesta fusiona líricas poéticas con el tango, partiendo de sus raíces para desarrollar una identidad propia a través de canciones originales.

En su formato solista, voz y bandoneón —instrumento heredado de su bisabuelo marplatense de origen italiano— dialogan en un lenguaje íntimo y personal, que resignifica el repertorio tradicional y abre nuevos paisajes sonoros.

El 15 de marzo recibimos en El Cedro a la bandoneonista y cantante Merlina Ilundain.

En esta gira por la Patagonia, Merlina lleva su concierto a distintos espacios culturales para compartir el tango desde la cercanía y la escucha.

Este sábado estará en Arcos Al Sur, Trevelin, presentándose junto a Leila Cherro. Y el domingo, será el turno de Esquel, en El Cedro, ubicado en calle Rivadavia 825.

SL