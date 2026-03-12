19°
22°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina Lago PueloaccidenteBomberospoliciales
12 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Ciclista sufrió un fuerte accidente durante la madrugada

Un ciclista cayó violentamente sobre la cinta asfáltica durante la madrugada en el camino alternativo de Lago Puelo. Bomberos, personal del hospital y policía intervinieron para asistir y trasladar a la persona herida.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un ciclista resultó herido durante la madrugada de este jueves tras protagonizar un accidente en el camino alternativo de Lago Puelo. El hecho ocurrió alrededor de las 4:20 am.

 

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el alerta fue dado por un vecino que circulaba por la zona y observó a una persona que se desplazaba en bicicleta y que, aparentemente, perdió el equilibrio, cayendo violentamente contra la cinta asfáltica.

 

Traslado al hospital

Como consecuencia del impacto, el ciclista quedó inmovilizado en el lugar, por lo que se activó un operativo de asistencia.

 

En el procedimiento trabajaron de manera conjunta los bomberos, personal del Hospital Rural Lago Puelo y efectivos policiales. El equipo sanitario se encargó de brindar las primeras atenciones y realizar el traslado de la persona lesionada para su evaluación médica.

 

 

Por su parte, personal policial colaboró en el operativo asegurando la zona para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD: Diego Armando Leal
2
 Escándalo por video en redes: Miquelarena pidió que lo investiguen en la Fiscalía
3
 Conflicto en Bosques: trabajadores iniciaron una retención de servicios por tiempo indeterminado
4
 Aerolíneas Argentinas sube los precios de los pasajes
5
 Campaña Antigripal 2026: conocé quiénes deben vacunarse y dónde asistir
1
 Charla abierta en Trevelin para aprender a prevenir estafas y hackeos
2
 Pogliano: “La coparticipación no puede seguir atada a cifras de hace 30 años”
3
 Distribución de forraje a productores ganaderos en la región de la Cordillera
4
 Auténtico: nueva pizzería multi espacios con shows y sabores gourmet en Trevelin
5
 Nuevo puente peatonal conecta la Huella Andina
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -