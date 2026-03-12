Ciclista sufrió un fuerte accidente durante la madrugada

Un ciclista resultó herido durante la madrugada de este jueves tras protagonizar un accidente en el camino alternativo de Lago Puelo. El hecho ocurrió alrededor de las 4:20 am.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el alerta fue dado por un vecino que circulaba por la zona y observó a una persona que se desplazaba en bicicleta y que, aparentemente, perdió el equilibrio, cayendo violentamente contra la cinta asfáltica.

Traslado al hospital

Como consecuencia del impacto, el ciclista quedó inmovilizado en el lugar, por lo que se activó un operativo de asistencia.

En el procedimiento trabajaron de manera conjunta los bomberos, personal del Hospital Rural Lago Puelo y efectivos policiales. El equipo sanitario se encargó de brindar las primeras atenciones y realizar el traslado de la persona lesionada para su evaluación médica.

Por su parte, personal policial colaboró en el operativo asegurando la zona para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

