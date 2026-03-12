15°
Jueves 12 de Marzo de 2026
12 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

12 de marzo: El valor histórico y simbólico del Escudo Nacional

Instituido en 1813 por la Asamblea General Constituyente, este emblema patrio consolidó la identidad de una nación en lucha por su soberanía, reemplazando definitivamente los sellos de la corona.
Por Redacción Red43

El 12 de marzo se celebra el Día del Escudo Nacional Argentino en conmemoración de su reconocimiento oficial por la Asamblea del Año XIII. Este símbolo patrio surgió en un contexto revolucionario crítico, cuando la necesidad de distinciones propias se volvió fundamental para las tropas que luchaban contra las fuerzas realistas. Antes de su adopción formal, los documentos y edificios de gobierno todavía utilizaban las armas reales españolas, por lo que la creación de un sello propio marcó un paso decisivo hacia la emancipación política y la construcción de una identidad soberana.

 

La composición del escudo es rica en significados republicanos y americanos que reflejan los ideales de la época. El diseño ovalado se divide en dos campos, uno celeste y otro blanco, que representan valores como la justicia, la lealtad y la pureza. En el centro, dos manos diestras entrelazadas simbolizan la unión fraternal de las provincias, mientras sostienen una pica que representa la autoridad y la soberanía. Sobre esta lanza descansa el gorro frigio, un antiguo emblema de libertad que identifica a los pueblos que han roto sus cadenas.

 

En la parte superior asoma un sol naciente con rayos flamígeros y rectos, elemento que vincula la nueva nación con las raíces incaicas y simboliza el surgimiento de una nueva majestad y prosperidad. El conjunto está rodeado por dos ramas de laurel, símbolos universales de victoria y gloria, unidas en la base por un moño con los colores de la bandera nacional. Aunque durante el siglo diecinueve existieron diversas versiones artísticas del emblema, fue en el año mil novecientos cuarenta y cuatro cuando se oficializó y unificó el diseño que se utiliza en la actualidad, respetando fielmente el sello original de la Asamblea Constituyente.

 

 

 

 

 

 

 

