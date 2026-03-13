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13 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut planea un censo de guanacos para definir su plan de manejo estratégico

El secretario de Ambiente confirmó que buscan estandarizar los datos sobre la especie. El estudio analizará la cantidad de ejemplares, su distribución y potencial aprovechamiento productivo.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, encabezada por el Dr. Juan José Rivera, confirmó que se encuentra en análisis la realización de un censo poblacional de guanacos en todo el territorio provincial. El objetivo central de esta iniciativa es obtener cifras definitivas que permitan superar las percepciones subjetivas y establecer un plan de manejo basado en datos científicos.

 

Según explicó Rivera, actualmente existe un debate sobre la abundancia de la especie, pero falta respaldo estadístico. "Hoy la verdad que se puede decir que hay muchos o hay pocos guanacos, pero todos estamos opinando desde una perspectiva en la cual no tenemos los números definitivos", reconoció el funcionario, subrayando la importancia de cerrar la posibilidad técnica de este relevamiento.

 

El censo propuesto no se limitará a contabilizar individuos, sino que buscará una radiografía detallada de la población. Se pretende identificar cómo está estandarizada la especie, relevando la cantidad de machos, hembras y crías, además de mapear sus rutas migratorias.

 

Esta información será fundamental para que el Estado provincial tome definiciones sobre la carga de animales por región. "En base a eso se va a poder tomar alguna definición; si hay que hacer algún trabajo sobre la carga de estos animales o si no hay que hacerlo, y en qué región específica se debe intervenir", detalló el secretario.

 

Más allá del control poblacional, el proyecto contempla al guanaco como un recurso con alto potencial económico. Rivera aclaró que la especie ofrece diversas posibilidades de explotación que ya están siendo consideradas en la agenda oficial, destacando no solo el valor de la piel, sino también el aprovechamiento de la carne y la proteína.

 

Con esta medida, Chubut busca equilibrar la preservación de la fauna silvestre con las necesidades productivas y la sostenibilidad de los campos, transformando un desafío ambiental en una oportunidad de desarrollo para la región.


 

 

M.G

 

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