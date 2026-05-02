Celebraron el Día Internacional de la Danza en el Salón Central de Trevelin

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Danza, celebrado cada 29 de abril, se desarrolló un multitudinario Festival de Danzas en el salón central de Trevelin.

La propuesta, organizada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes y el Instituto de Danzas de Clara Dixon, contó con entrada libre y gratuita y convocó a una gran cantidad de vecinos y vecinas, que colmaron el espacio y acompañaron cada presentación.

La noche se estructuró en tres bloques que reunieron a academias, grupos y artistas de distintas expresiones culturales.

El Bloque 1 incluyó las presentaciones de Movida comercialera Esquel-Trevelin (Marcela Calfin), Entre amigos y folclore (Belén Cárdenas), Weche Newen (Cristian Ayilef), Danzas árabes baladi (Maira Marihuan), Celtic Feet (Karin Ortiz), la Academia Clara Dixon con danzas clásicas y la Escuela de danzas paraguayas (Malena Arzamendia).

En el Bloque 2 se presentaron Semillas del malambo (Cristian Ayilef), Purrun Piuke comercialero (Dionisio Caballero), Ayehuen (Adriana Baigorria), la Peña Nativistas Purrun Yapen (Raúl Suárez), Ein Prosit con danzas alemanas (Malena Arzamendia), Pellü Weche (Juan Farías), Stella Andina del Fogolar Furlan de Esquel, además de los cuadros de IDKA belly dance, folklore infantil y el set de danzas españolas a cargo de Silvina Estuardo.

El cierre estuvo a cargo del Bloque 3, con las presentaciones de IDKA danzas contemporáneo, Kelenken (Mauricio Huaiquiñir), Raíces del Sur (Paola Ybarra), IDKA folklore adultos, Huepil (Natalia Maripan Sbil), Flow bachata (Karina Flores), IDKA ballet estable, Aires chilenos (Sergio Conejeros), Fuego compañía artística (Erica Paillacan) y Ballet Independencia (Jorge Alberto Ledesma).

El festival fue un verdadero éxito, destacándose tanto por la calidad artística como por la diversidad de estilos que se presentaron en escena, en una jornada que puso en valor la danza como expresión cultural y herramienta de encuentro.